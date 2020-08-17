Цифровой трансформацией отраслей в организации «Цифровая экономика» займется Павел Христенко

К команде организации «Цифровая экономика» в должности директора по отраслевым направлениям присоединился Павел Христенко, который ранее возглавлял Департамент стратегического развития и инноваций в Минэкономразвития России. В новой должности Павел будет отвечать за развитие отраслей с помощью внедрения цифровых решений, в том числе платформенных.

В Минэкономразвития России Павел Христенко занимался развитием новых высокотехнологичных отраслей, координацией деятельности институтов развития в сфере инноваций, координацией деятельности Роспатента, осуществлял выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере развития некоммерческого сектора экономики (СОНКО).

Актуальными задачами Павла Христенко на новой должности станет поиск ключевых точек роста российской экономики при внедрении платформенных решений и возможности масштабирования этих решений для достижения синергетического эффекта при их объединении с государственными системами. Платформенные решения и их влияние на рост производительности труда будут оцениваться профессиональным сообществом на площадке организации «Цифровая экономика».

«Для успешного развития отраслей российской экономики помимо решения тривиальных задач, связанных с модернизацией оборудования, импортонезависимостью, унификацией операционных процессов, также необходимо ускоренное внедрение цифровых решений. Вектор развития отраслей, которые вносят наибольший вклад в ВВП, направлен на цифровизацию на основе «умной» автоматизации, в том числе при помощи искусственного интеллекта и аддитивных технологий», – сказал Павел Христенко.

По мнению эксперта, вместе со сменой энергетической парадигмы, основанной на использовании углеводородов, меняется модель взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе платформенного и экосистемного подхода. Предприятиям реального сектора экономики необходимо внедрять не только простые ИТ-решения вроде электронного документооборота, но и экспериментировать с платформенными решениями, в которых производители и потребители продукции взаимодействуют напрямую. Такие решения не только снижают транзакционные издержки, но и создают эффективные системы взаимодействия, при исследовании которых можно предсказывать поведение спроса и предложения, корректировать процессы товарооборота, увеличивая производительность труда.