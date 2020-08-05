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«Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком» в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году подключит к сети передачи данных 681 социально значимый объект в Ростовской области.

На расширенном заседании рабочей группы Правительства Ростовской области по реализации национального проекта «Цифровая экономика» компания отчиталась о текущем статусе выполнения работ. Так, к концу июля 2020 года завершены строительно-монтажные работы по 308 объектам и установка оборудования на 647 объектах, что составляет от запланированных объемов на 2020г 45% и 96% соответственно. Пусконаладочные работы завершены на 197 объектах и на 152 прошли успешные испытания. Среди подключенных организаций – районные и поселковые администрации, школы, фельдшерско-акушерские пункты и пожарные части Целинского, Кагальницкого, Каменского, Орловского, Мясниковского, Аксайского, Белокалитвинского и Кашарского районов.

Ранее в 2019 году «Транстелеком» одержал победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых учреждений. Среди них общеобразовательные учреждения, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие социальную инфраструктуру. В соответствии с условиями аукциона, «Транстелеком» подключит к интернету более двух тысяч объектов в Ростовской области, стоимость контракта составит почти миллиард рублей.

«Мы рады возможности применить в данном проекте свой опыт предоставления современных сервисов связи. Мы обеспечиваем высокое качество оказания услуг, и, несмотря на большой объем текущей подготовительной и согласовательной работы, выполняем все подключения с соблюдением, а в ряде случаев и с опережением предусмотренных сроков», - сказал директор макрорегиона Кавказ компании «Транстелеком» Виталий Соловьев.

«Ростовская область уверенно идет по пути цифровизации. Задача властей – улучшить качество жизни людей, предоставив возможность получать государственные и муниципальные услуги онлайн, пользоваться телемедицинскими услугами, получать качественное образование онлайн. И подключение социальной значимых объектов к сети связи – одно из основных направлений такой деятельности», - сказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Помимо Ростовской области, «Транстелеком» выполняет работы по подключению к сети социально значимых объектов в Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Курской области.

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