«Национальные телематические системы» разработают автоматизированную ИТ-систему для Роспотребнадзора

«Софттелематика», которая входит в концерн «Национальные телематические системы» (НТС), будет разрабатывать Единую информационную аналитическую систему (ЕИАС) для Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Система охватит 60 тыс. рабочих мест, ее технологическая архитектура будет включать в себя централизованное хранилище данных (ЦХД), подсистемы сбора и передачи данных (ПСП), аналитической обработки данных (ПАД), предоставления данных (ППД) и другие элементы.

Функционально разрабатываемая система будет состоять из таких ключевых модулей, как «Лабораторное обеспечение», «Контрольно-надзорная деятельность», «Эпидемиологический надзор и мониторинг», в которые будет поступать, храниться и оперативно анализироваться информация о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и различных регионах, о надзорных действиях и проверках юридических лиц, данные о защите прав потребителей, научные исследования.

Для ЕАИС Роспотребнадзора компанией «Софттелематика» разрабатывается платформенное ИТ-решение на основе свободного программного обеспечения, где информация будет обрабатываться с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, что позволит, например, быстро составлять картину тех или иных вирусных заболеваний и прогнозировать эпидемиологические угрозы.

Одновременно новая система станет удобным инструментом взаимодействия Роспотребназора как с компаниями и организациями, так и с рядовыми гражданами. Первые, в частности, с помощью личного кабинета на сайте смогут видеть информацию о плановых проверках ведомства, вторые получат удобный доступ к информации о проверенных и сертифицированных Роспотребнадзором товарах и услугах.

Разработка и внедрение ЕАИС для Роспотребнадзора намечено до конца 2021 г.

Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софттелематика», сказал: «В настоящее время обработка данных в Роспотребнадзоре исторически базируется на разных платформах, что затрудняет обработку важной информации и принятие решений на ее основе. Новая система позволит унифицировать и формализовать эти процессы, важность этой работы особенно высока сейчас, когда данные распространения в том числе опасных вирусных заболеваний сегодня требуют современных инструментов обработки, анализа и прогнозирования. Наша компания как центр платформенных разработок концерна «Национальные телематические системы» имеет большой опыт в создании крупных инфраструктурных систем, которые бесперебойно работают в федеральном масштабе, обрабатывая в круглосуточном режиме реального времени значимые объемы информации».