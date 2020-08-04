«Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО

Решение «Барс Груп», дочерней компании Национального центра информатизации, «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в единый реестр российских программ. Система была одобрена экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России и включена в Единый реестр отечественного ПО под номером №6846. Приказ был подписан 15 июля 2020 г.

«Ветеринарный надзор» стал 77 продуктом компании, который вошел в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России.

Платформа разработана для перевода проверок регионального государственного ветеринарного надзора в цифровой формат. Бумажная документация по проведению проверок переводится в электронный вид, что сокращает временные затраты сотрудников ведомств. На платформе собираются все данные и создается единая база объектов государственного ветеринарного надзора, а также проводится учет ежегодных планов и обращений граждан. Это позволяет мониторить деятельность контролирующих органов и выстроить работу инспектора «в одном окне», что повышает прозрачность и эффективность.

«Продукт разработан для регионов и его внедрение позволяет оптимизировать затраты, необходимые для реализации государственной политики сельского хозяйства. «Ветеринарный надзор» – одно из наших восьми решений в сфере сельского хозяйства. Вместе они позволяют вывести цифровизацию сельского хозяйства на новый уровень и облегчить работу специалистов в этой отрасли», – сказал генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров.

Всего в решениях «Барс Груп», предназначенных для сельского хозяйства, работают 11 российских субъектов, системы интегрированы с ФГИС «Меркурий», электронно предоставляются семь государственных услуг.