Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса uоскорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации комплексных инфраструктурных проектов на территории региона.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области внедрения цифровых технологий в сферах управления регионом, городского транспорта, образования, здравоохранения и ЖКХ. В числе представленных Ростехом решений - системы фотовидеофиксации, весогабаритного контроля, экомониторинга, защиты информации, автоматизированные рабочие места врачей, а также медицинское оборудование, в том числе предназначенное для противодействия распространения COVID-19.

Также стороны обсудили проект создания в Великом Новгороде Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай».

«Сегодня мы в сотрудничестве с НовГУ, вузами-партнерами и предприятиями электронной промышленности разрабатываем проект создания Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Эта идея получила одобрение Президента РФ Владимира Путина. Основными направлениями деятельности центра станет интеллектуальная электроника в сферах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, медицины, сельского и лесного хозяйства. Создание такого центра при непосредственной поддержке Радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех может стать драйвером инновационного высокотехнологичного развития не только региона, но и страны в целом», – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В рамках мероприятия представители Правительства Новгородской области посетили Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Предприятие является одним из ведущих российских разработчиков и изготовителей различных типов электромагнитных реле и коммутационной техники. Гостям были представлены новейшие образцы ЭКБ, источники бесперебойного питания, а также комплекс автоматизированного замера сцепления для контроля состояния взлетно-посадочных полос аэродромов.

«У Ростеха накоплен большой практический опыт интеграции цифровых технологий в городскую среду в рамках реализации национальных проектов. Мы готовы предложить комплексные решения, которые позволят повысить комфорт и безопасность горожан, совершенствовать процессы управления регионом. В реализации совместных проектов будут максимально задействованы наши предприятия, расположенные на территории Новгородской области. Это окажет позитивное влияние на экономику региона, будет способствовать повышению его инвестиционной привлекательности и росту качества жизни», - отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.