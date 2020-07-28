«МойОфис» и «ЛотОС» представили комплект решений для госструктур с возможностью ускоренной установки

Два разработчика отечественного ПО — «МойОфис» и «Энстрим» — объявляют о начале поставок комплекта импортонезависимых решений. Покупатели смогут приобрести операционную систему «Лотос» с офисным пакетом «МойОфис Стандартный» на 20% ниже рекомендованной розничной цены.

Решения адресованы пользователям из государственных структур, которые осуществляют переход на импортонезависимое программное обеспечение. Процедура установки «МойОфис Стандартный» максимально интегрирована в установку ОС «Лотос», поэтому время на оснащение рабочих мест в организациях с 500+ пользователей сокращается примерно на 25-30 человеко-часов.

Комплект можно приобрести через сеть партнёров обоих вендоров, отгрузка начинается с 3 августа 2020 г. Помимо комплекта решений, покупатели получат доступ к обучающим материалам и услугам технической поддержки. При необходимости также может быть организовано обучение IT-специалистов и обычных пользователей организации в специализированных учебных центрах.

Операционная система «Лотос» предоставляет возможность гибкой настройки структуры дистрибутива. IT-специалисты смогут сформировать списки приложений, которые будут устанавливаться в соответствии с потребностями конкретных групп пользователей. Так, например, для сотрудников финансового блока могут быть предусмотрены бухгалтерские программы, для юристов средства работы с законодательными документами, а для инженеров — САПР. При этом, при переводе конкретной рабочей станции из одной группы пользователей в другую будет автоматически изменяться и набор программ.