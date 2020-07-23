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Спецпроекты

«Элар» вошел в первый каталог цифровых решений АПК

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Концепция «Информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса», разработанная «Элар», вошла в перечень наиболее успешных кейсов в области больших данных и искусственного интеллекта, представленных в первом российском каталоге цифровых решений агропромышленного комплекса (АПК), который был собран Минстерством сельского хозяйства для анализа, изучения и последующего масштабирования лучших ИТ-практик в сфере АПК.

«Информационная система цифровых сервисов» была представлена компанией «Элар» в рамках деловой программы крупнейшей агротехнической выставки «Всероссийский день поля-2020». Решение включает комплекс отечественных технологий и инновационных продуктов в сфере хранения больших данных, автоматизации госуслуг и искусственного интеллекта, концепция предлагаемой системы построена для максимально быстрого достижения целей, заявленных в национальной программе «Цифровая экономика РФ» и федеральном проекте «Цифровое государственное управление».

Опыт, обобщенный в новом решении, основан на реализации «Элар» успешных федеральных и национальных проектов в области создания государственных информационных систем, перевода государственных услуг в электронный вид, внедрения отраслевых решений по цифровому импортозамещению в ключевых отраслях экономики. «Информационная система цифровых сервисов» - это стек технологий, призванный обеспечить технологическую модернизацию и цифровую трансформацию отдельных предприятий или отрасли АПК в целом, в том числе учитывая требования ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство».

Решение позволяет использовать лучшие ИТ-практики на базе единой технологической платформы в виде предоставления группы сервисов, включающих организацию реестровой модели хранения данных, перевод процессов оказания госуслуг в электронный вид и обеспечение эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. Сервисы разделяются по видам и направлениям – для взаимодействия с гражданами, внешние и внутренние интеграционные решения на базе СМЭВ и единой магистральной шины, объединяющей ведомственные информационные системы, электронный архив и реестровое хранилище, системы интеллектуальной обработки информации на базе технологий машинного обучения и многое другое.

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