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Сбербанк внедряет ИИ-модель диагностики коронавируса в крупнейших медицинских центрах столицы

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В рамках научно-исследовательского сотрудничества Сбербанк заключил с ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России соглашение о бесплатном подключении медицинского учреждения к разработанной банком модели искусственного интеллекта (ИИ), которая уже зарекомендовала себя надежным помощником врачей в диагностике коронавирусной инфекции.

Соглашение подписали вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников и и.о. директора ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России Александр Губин.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «В условиях сохраняющейся опасности распространения в стране коронавирусной инфекции Сбербанк не может оставаться в стороне и предпринимает комплекс мер по противодействию глобальной угрозе и поддержке медицинских работников. Внедряемая ИИ-модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение в клиниках и больницах заметно облегчает работу врачам, помогает им повысить качество диагностики, а значит спасти сотни и тысячи жизней».

Александр Губин, и.о. директора ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, сказал: «Учитывая специфику деятельности нашего центра, мы тем не менее, понимаем и нашу ответственность перед своими пациентами за их жизнь и здоровье в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции. Для нас крайне важно не только обеспечить качественную медицинскую помощь при лечении заболеваний опорно-двигательной системы, но полностью обезопасить и персонал центра, и наших пациентов от угрозы распространения COVID-19. Уверены, что внедряемая ИИ-модель будет способствовать наиболее точному и быстрому диагностированию коронавирусной инфекции и принятию оперативных мер к недопущению ее распространения и спасению жизней».

ИИ-модель выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также точно вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.

Ранее еще несколько столичных медицинских центров получили доступ к разработанной Сбербанком ИИ-модели, готовятся другие аналогичные соглашения. Врачи и технические специалисты этих медучреждений проходят бесплатное онлайн-обучение по работе с ИИ-моделью.

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