В России появился первый отечественный SSD-накопитель

Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) получил заключение Минпромторга о подтверждении производства твердотельных энергонезависимых устройств хранения данных (SSD) собственной разработки на территории России. Это первый SSD в реестре промышленной продукции, произведенной на территории России.

«Это важное событие для нашей компании как российского производителя. Включение твердотельных накопителей GS Nanotech в реестр позволяет нам воспользоваться теми преференциями и мерами поддержки, которые разработало Правительство России для отечественных разработчиков и производителей. А значит, дает возможность и дальше развивать продукты и технологии. Сейчас сертификацию проходит еще одна наша модель накопителя, мы рассчитываем завершить все процедуры в августе. В дальнейшем мы планируем получить такие заключения на все модели SSD, производимые GS Nanotech», — отметил директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.

Постановлением Правительства РФ №878 от 10 июля 2019 г. установлен приоритет для продукции, включенной в единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, при закупках государством и госкомпаниями. Так, на торгах для государственных нужд применяется правило «третий лишний»: если подано по крайней мере две заявки с товаром, включенным в реестр, то все иностранные заявки подлежат отклонению. В тендерах публичных юридических лиц российская электронная продукция имеет 30-процентную преференцию: если цена на поставку этого товара выше, чем иностранного, но в пределах 30%, то отечественная радиоэлектроника выигрывает.

GS Group с 2016 г. реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD (с англ. solid-state drive, твердотельные накопители) — немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. В феврале 2018 г. холдинг GS Group запустил массовое производство SSD собственной разработки. Сегодня производитель предлагает целую линейку твердотельных накопителей потребительского и корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в нескольких форм-факторах с интерфейсами SATA 3 и PCI Express NVMe. В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых — последнее поколение кристаллов NAND-памяти ведущих мировых производителей. Весь производственный цикл — разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий — реализован в инновационном кластере «Технополис GS» (город Гусев Калининградской области), мощности которого позволяют выпускать более 1 млн твердотельных накопителей в год.

В реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, включена модель твердотельного накопителя GS SSD cо следующими характеристиками: форм-фактор: М.2 2258; интерфейс: SATA 3 (6 Гбит/сек); емкость: 240 ГБ; тип памяти: 3D MLC; максимальная скорость последовательного чтения: 450 МБ/сек; максимальная скорость последовательной записи: 480 МБ/сек; максимальная скорость случайного чтения: 70000 IOPS; максимальная скорость случайной записи: 74000 IOPS; температурный диапазон: 0...+70°С; ресурс: до двух циклов перезаписи полного объема накопителя в день; коэффициент резервирования: 1/16.