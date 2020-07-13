Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начинает организацию серийного производства мобильных радиолокационных комплексов «Миасс» для региональных аэропортов. Ключевая особенность новой системы – режим адресного обмена информацией с конкретным самолетом. Такой функционал облегчает управление воздушным движением и снижает вероятность ошибок при передаче данных.

Проект реализуется Челябинским радиозаводом «Полет» (входит в «Росэлектронику») совместно с Фондом развития промышленности, предоставившим заводу займ в размере 320 млн рублей. Общий бюджет проекта – 521 млн рублей. Серийное производство локаторов будет запущено в 2021 году.

Комплекс разработан для аэродромов малой и региональной авиации. Он круглосуточно и без присутствия обслуживающего персонала передает диспетчеру информацию о координатах воздушных судов по первичному каналу в радиусе не менее 100 километров и по вторичному – в радиусе не менее 300 километров.

«Сегодня большинство перелетов внутри страны совершаются со стыковкой в Москве, в том числе из-за отсутствия в региональных аэропортах необходимого оборудования. Совместно с Фондом развития промышленности мы реализуем проект, который позволит модернизировать региональную авиационную инфраструктуру. Новый цифровой радиолокационный комплекс мобилен – за счет небольших габаритов и сниженной массы его достаточно легко транспортировать и развертывать. Инвестиции ФРП позволят оперативно запустить серийное производство разработки, которая призвана существенно повысить безопасность регионального воздушного сообщения», − отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Радиолокатор способен идентифицировать конкретный самолет и адресно обмениваться с ним информацией благодаря режиму селективного запроса и моноимпульсному вторичному каналу наблюдения. Уменьшения габаритов и массы удалось добиться за счет объединения антенн первичного и вторичного каналов в единую конструкцию – фазированную антенную решетку из отдельных излучателей.