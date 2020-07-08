«Ростелеком» начал пилотный проект по проходу по биометрии в здание «Башни министерств»

«Ростелеком» реализовал пилотный проект по внедрению Единой биометрической системы для прохода сотрудников в здание правительственного комплекса, расположенного на Пресненской набережной в Москве. Система обеспечивает бесконтактный вход, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Ростелеком» оснастил восемь турникетов, через которые сотрудники входят и выходят из здания, системами контроля и управления доступом (СКУД) с функцией биометрии. Сотрудник подходит к турникету, где установлен биометрический терминал, смотрит в камеру, в это время биометрическая система идентифицирует человека по лицу и передает сигнал в СКУД, которая разрешает проход. Вся процедура до открытия турникета занимает не более трех секунд.

Для того чтобы пройти в здание по биометрии, сотрудникам министерств необходимо заранее сдать биометрические образцы в одном из 13,5 тысяч отделений 236 банков. После этого им будут доступны как бесконтактный проход в здание по биометрии, так и все услуги с использованием Единой биометрической системы. Гости правительственного здания должны дополнительно обратиться в бюро пропусков, где создается локальная база данных только для прохода в здание. В будущем СКУД с функцией биометрии будет применяться для входа в помещения ограниченного доступа, а также для прохода посетителей «Башни министерств».

«Биометрия постепенно становится настоящим проводником в удобные и безопасные цифровые городские сервисы. Сегодня она открывает уже не только доступ к финансовым услугам, но и двери. В прошлом году “Ростелеком” создал в “Башне министерств” комплексное высокотехнологичное ИT-пространство, полностью оборудовав его всеми актуальными цифровыми решениями. В этом году компания организовала систему контроля доступа в здание с использованием данных единой биометрической системы. Такая система распознавания лиц повышает безопасность всего комплекса, а главное, позволяет снизить количество социальных контактов, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Единая биометрическая система — цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности. Единая биометрическая система позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений. 22 февраля 2018 года распоряжением Правительства РФ № 293-р «Ростелеком» назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.