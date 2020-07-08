«Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения

«Ростех» готов масштабировать опыт обслуживания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы, а также внедрения системы «Светлый город» в Нижнем Тагиле на другие регионы России. Об этом представители госкорпорации рассказали в ходе заседания военно-промышленной комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова.

В ходе мероприятия индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко доложил вице-премьеру о ходе выполнения госконтракта с ЦОДД по обслуживанию интеллектуальной транспортной системы Москвы. В нее входят порядка 40 тыс. светофоров, 3,5 тыс. датчиков движения транспорта, 2,7 тыс. камер телеобзора, около полусотни метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования. Серверы ИТС контролируют работу более 10 тыс. единиц наземного транспорта, 120 тыс. автомобилей такси и более 7,5 тыс. машин каршеринга.

«Развитие ИТС – одна из важных составляющих работы по повышению безопасности на дорогах столицы. На сегодняшний день мы обслуживаем более 10 тыс. единиц оборудования и 44 тыс. светофоров. Разработанные предприятиями "Ростеха" программные решения обеспечивают сбор, консолидацию и отображение объективной информации о работе служб и объектов транспортного комплекса города. Это позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации и обеспечивать постоянную работоспособность всех систем. Опыт работы с ИТС Москвы сформировал в госкорпорации технологический задел и компетенции, позволяющие внедрять аналогичные системы в других регионах России», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко.

За время действия контракта с ЦОДД в Москве установлено более 3,3 тыс. единиц оборудования, произведенного структурами госкорпорации «Ростех». В его числе комплексы фотовидеофиксации «Форсаж», которые способны фиксировать до 37 видов правонарушений, включая непропуск пешеходов, дорожные контроллеры, светофорное оборудование, многофункциональные комплексы видеоконтроля. Благодаря работе ИТС в Москве смертность от ДТП снизилась до уровня 3,5 погибших на 100 тыс. человек и продолжает уменьшаться.

Также в ходе мероприятия вице-премьеру рассказали о реализации холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех» контракта жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию системы городского наружного освещения Нижнего Тагила. На сегодня в городе установлено более 9 тыс. опор освещения, смонтировано порядка 15 тыс. светильников, проведено 455 км сетей уличного освещения и передано на техническое обслуживание 9206 светоточек.

«Сегодня УОМЗ выпускает широкий модельный ряд энергосберегающей светодиодной техники для оснащения объектов дорожно-транспортной сети, городской среды и различных типов помещений. Производственные мощности завода позволяют ежегодно изготавливать порядка 50 тыс. единиц светотехнической продукции. Опираясь на положительный опыт внедрения проекта "Светлый город" в Нижнем Тагиле, мы выражаем полную готовность к дальнейшей его реализации в других регионах страны», – сказал генеральный директор входящего в «Швабе» УОМЗ Анатолий Слудных.

Результатом уже проделанной работы стало повышение эффективности работы сети наружного освещения города на 60% и сокращение вандализма в 1,5–3 раза. Уровень освещенности по ряду объектов вырос более чем в 10 раз, а индекс удовлетворенности жителей городской средой – на 75%. Показатели аварийности и летальности при дорожно-транспортных происшествиях снизились на 30–40%.