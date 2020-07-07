БФТ выпустили решение для организации информационного взаимодействия между системами

Компания БФТ выпустила новое решение для организации информационного взаимодействия между системами – «БФТ.ПИВ». Решение является элементом технологической платформы «Цифровой регион», разработанной компанией БФТ. Решение создано на основе технологий ESB (Enterprise Service Bus) и предназначено для осуществления межсистемного информационного взаимодействия. В составе платформы «Цифровой регион» подсистема «БФТ.ПИВ» обеспечивает бесшовную интеграцию региональных систем финансового блока и других транзакционных систем региона, а также облегчает внедрение новых решений и приложений.

Дословно Enterprise Service Bus (ESB) можно перевести как «сервисная шина предприятия». «БФТ.ПИВ» является интеграционной шиной, обеспечивающей взаимодействие всех интегрируемых систем через единую точку, единообразно, предоставляя разработчикам и администраторам унифицированные и централизованные средства разработки, тестирования и контроля протекания всех интеграционных сценариев. «БФТ.ПИВ» – это интеграционная среда, которая позволяет однократно вводить информацию и многократно использовать в разных информационных системах, предоставляет компоненты интеграции информационных систем и источников данных.

Являясь элементом «Цифрового региона», подсистема «БФТ.ПИВ» имеет адаптеры для подключения систем по различным протоколам взаимодействия, что обеспечивает быстрое подключение новых систем в инфраструктуру платформы. Маршрутизация сообщений между системами происходит в соответствии с настроенными правилами. Поддержка межсистемных процессов обеспечивает выполнение изменений в нескольких системах. Кроме того, «БФТ.ПИВ» отличается гибкостью в реализации и изменении интеграционных сценариев, а также масштабируемостью, то есть возможностью строить решения любого размера и нагруженности.

Пример организации межсистемного взаимодействия посредством «БФТ.ПИВ» – организация обмена документами между системой исполнения бюджета «АЦК-Финансы» и системой бухгалтерского учета. «БФТ.ПИВ» в данном случае позволяет создать основу для юридически значимого электронного документооборота. Подсистема обеспечивает прохождение двух потоков документов: прямого – из системы «АЦК-Финансы» в систему бухучета, и обратного – из систем бухгалтерского учета в систему «АЦК-Финансы». «БФТ.ПИВ» гарантирует неизменность документа при передаче и позволяет организовать отправку документов как автоматически, так и, при необходимости, вручную.

Благодаря гибкости в настройке сценариев и форматах обмена информацией подсистема «БФТ.ПИВ» может взаимодействовать с любыми внешними бухгалтерскими системами.

Получаемый результат: обеспечение однократного ввода информации в системах; переход от обмена файлами к сервису информационного взаимодействия; обеспечение идентичности содержания документов в системах; создание основы для построения юридически значимого электронного документооборота между системами; централизованное управление данными из разных информационных систем.