Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило программное обеспечение «Оптимайзер» в витрину технических решений для организации процесса удаленной работы.

Цифровая платформа «Оптимайзер» для удаленного планирования, контроля, управления и обеспечения безопасности работ, выполняемых мобильным персоналом, теперь доступна предприятиям на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

«Оптимайзер», включая в себя инструменты машинного обучения и предиктивной аналитики, а также цифровые аппаратные компоненты, ставшие неотъемлемой частью в обеспечении эффективной деятельности и безопасности современного «полевого» работника, позволяет принципиальным образом трансформировать роль и функции мобильного сотрудника, в том числе дополнив их возможностью сбора и анализа больших данных нового типа. Решение уже применяется в ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «МОЭК», ПАО «МГТС», ПАО «Лукойл» и других крупных компаниях.

Важно отметить функции платформы для обеспечения противоэпидемического режима: контроль температуры тела, сокращение числа очных контактов производственного персонала и соблюдение социального дистанцирования.

Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме

По итогам эксплуатации программного обеспечения «Оптимайзер» достигаются, как минимум, следующие результаты:

Повышение безопасности и эффективности выполнения работ;

Повышение производительности труда и мотивации производственного персонала;

Повышение оперативности и актуальности информации о результатах деятельности персонала в полях;

Сокращение затрат на выполнение работ;

Обеспечение противоэпидемического режима среди производственного персонала;

Повышение точности планирования и качества выполнения работ.

Отбор решений проводился Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, а также АНО «Цифровая экономика».

Найти решение возможно по ссылке.