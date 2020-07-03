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Концерн «Автоматика» принимает участие в создании научно-образовательного центра в Самарской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«СИП РС», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, участвует в формировании программы научно-образовательного центра «Инженерия будущего», созданного губернатором Самарской области. Предприятие выступило в роли наблюдателя-эксперта в ходе сессий, направленных на разработку проектов «Искусственный интеллект в системах управления ресурсами предприятия и поддержки принятия решений» и «Передовые транспортные решения».

На основе результатов прошедших сессий с участием экспертов предприятий сформирована программа деятельности научно-образовательного центра и проведены предварительные защиты проектов, в ходе которых были выявлены наиболее перспективные направления. В частности, представляют интерес предлагаемые исследования в области разработки антенно-фидерных устройств нового поколения с использованием «умных материалов» (метаматериалов), которые меняют свойства под воздействием внешних факторов.

В сессиях приняло участие свыше 200 человек, в том числе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый вице-президент «Союза Машиностроителей России», член Совета научно-образовательных центров мирового уровня, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Гутенёв, директор по науке Кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» Александр Фертман, а также руководитель проектного офиса Минобрнауки России по обеспечению деятельности НОЦ Дмитрий Санатов. В числе экспертов - представители госкорпораций и прогрессивных инновационных компаний России, в частности, начальник отдела «СИП РС», кандидат технических наук Светлана Антипова и начальник лаборатории «СИП РС», кандидат физико-математических наук Анатолий Нещерет.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников мероприятия за продуктивную работу и подчеркнул, что деятельность центра «Инженерия будущего» приобретает все более масштабный характер.

«Концерн «Автоматика» и входящие в холдинг общества успешно сотрудничают с регионами России, помогая решать задачи, обозначенные в национальных проектах. Наша деятельность направлена на цифровизацию транспортной отрасли, образования, бизнеса, повышение комфорта граждан. Благодаря проекту «Инженерия будущего» представители различных отраслей поработали как одна команда. Объединив усилия власти, бизнеса и ведущих научных центров, уверен, мы сможем формировать программы мирового уровня», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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