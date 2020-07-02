НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» работают над вторым этапом проектирования платформы «Автодата»

НП «ГЛОНАСС» и «Рексофт» (Reksoft) раскрыли подробности второго этапа работ по созданию федеральной сервисной навигационно-телематической платформы «Автодата». В его рамках была выполнена вторая часть научно-исследовательской работы «Проектирование платформы «Автодата», а именно были разработаны техническое задание на создание платформы и ее эскизный и технический проекты. Генеральным подрядчиком работ выступила компания «Рексофт», один из ведущих российских разработчиков ПО. Второй этап проектирования продлится до конца сентября 2020 года.

«Этот проект стал логичным продолжением первого этапа создания платформы - «Разработки концепции платформы «Автодата», в котором также активное участие принимал «Рексофт». В ходе создания концепции были проведены десятки встреч с потенциальными участниками и потребителями услуг платформы «Автодата». Анализ рынка телематических услуг в России и мире показал, что сегодня более 70% коммерческого транспорта уже подключено к различным телематическим платформам. Результаты этого исследования были использованы при разработке концепции платформы «Автодата». Также был проведен глубокий анализ состава данных, которые платформа может получать из более чем 50 источников. Ключевым моментом концепции являлось описание услуг платформы, предоставляемых в формате «данные как сервис» для государственных и коммерческих организаций», — сказал Игорь Кравченко, заместитель директора по инновационным рынкам компании «Рексофт».

На втором этапе на основе существующей концепции было разработано детальное техническое задание на создание платформы «Автодата», описывающее все требования к ее функциональным и техническим возможностям и предоставляемым услугам. Особое внимание в нем было уделено принципам максимальной открытости и масштабируемости Платформы с точки зрения ее долгосрочного развития. Другим важным моментом при разработке технического задания стало определение легких и удобных бизнес-процессов взаимодействия с Платформой потребителей услуг и поставщиков данных. При формировании требований к этим бизнес-процессам командой «Рексофт» использовались современные подходы к созданию сквозных бизнес-цепочек, начиная от получения платформой данных, заканчивая предоставлением услуг потребителям.

В рамках эскизного проектирования была проведена большая работа по расчету объемов входных данных от основных источников платформы «Автодата», с учетом среднесрочных прогнозов подключения транспортных средств к телематическим и сервисным платформам участников рынка, а также объемов данных из подсистем ИТС, государственных и подведомственных информационных систем. Предполагается, что прогнозный объем входных данных за 6-ой год эксплуатации платформы превысит 15 Пбайт, а необходимый объем хранилища данных с учетом резервирования составит более 170 Пбайт. На основе информации, полученной из десятков различных систем путем обогащения и обработки методами искусственного интеллекта, предиктивной и рекомендательной аналитики, будут сформированы данные высокой степени обработки, предоставляемые платформой «Автодата» широкому кругу потребителей в качестве услуги.

Разработанная в рамках технического проектирования архитектура платформы основана на передовых подходах и технологиях, используемых при построении систем обработки больших данных. «Автодата» спроектирована таким образом, что не имеет единой точки отказа и концентрации нагрузки и предполагает работу в двух и более территориально распределенных ЦОД в режиме разделения нагрузки. Платформа практически не имеет ограничений по масштабированию как с точки зрения роста объема данных, так и по увеличению числа предоставляемых услуг.

Также в техническом проекте была проработана первая очередь коммерческих услуг, которые будут предоставляться платформой «Автодата». В нее вошли услуги, предоставляемые на основе формируемого платформой «озера» больших данных. Командой «Рексофт» были проработаны логика и механизмы их предоставления. Потенциальными потребителями этих услуг являются автопроизводители, страховые компании, лизинговые компании, компании-операторы автомобильных аукционов, корпоративные автопарки, автотранспортные предприятия, станции технического обслуживания, автодилеры, собственники транспортных средств, операторы дорог, центры организации дорожного движения, региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, рекламные и маркетинговые агентства, финансовые учреждения и др.

Здесь же были разработаны требования к пользовательской аналитике и статистике, способы доступа пользователей к данным в соответствии с их ролевой моделью. Также подготовлена вся необходимая информация для разработки пользовательских интерфейсов и уровня представления услуг.

В отдельное направление были выделены разработка требований и проектирование подсистемы защиты информации, в рамках которых были разработаны модель угроз, модель нарушителя, определены и обоснованы классы защищенности по ПнД и ГИС. В ходе проектирования были определены меры и средства защиты информации, обеспечивающие соответствие подсистемы защиты информации платформы «Автодата» всем требованиям регуляторов для выбранных классов защищенности.

«Платформа «Автодата» создается на принципах открытой децентрализованной платформы и входит в класс наиболее масштабных инновационных федеральных проектов. На ее основе можно создать целый ряд прикладных и востребованных услуг для государства, бизнеса и простых водителей», - отметили в пресс-службе НП «ГЛОНАСС».

«Национальная Платформа «Автодата» предназначена для сбора, верификации, обогащения, обработки, анализа и дальнейшего практического применения автомобильных «больших данных» с использованием самых передовых технологий: алгоритмов и технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие масштабные консалтинговые и нетривиальные задачи всегда серьезно мотивируют команду. Второй этап проекта, за который отвечал «Рексофт», был выполнен за 4 месяца. Это стало возможным за счет консолидации усилий распределённой команды высококлассных специалистов под централизованным управлением, а также благодаря экспертному опыту и серьезной вовлеченности в проект представителей заказчика - НП «ГЛОНАСС»», - сказал Игорь Кравченко, заместитель директора по инновационным рынкам компании «Рексофт».