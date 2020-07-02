Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета

30 июня состоялось заседание консультативного научного совета Фонда «Сколково». Принято решение об изменении структуры и формата деятельности совета. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Открыл заседание сопредседатель консультативного научного совета (КНС), лауреат Нобелевской премии Роджер Корнберг: «Хотел бы почтить память Жореса Алферова, одного из основателей Фонда ”Сколково”. Он проявил удивительную дальновидность, с самого начала настаивая на важности биомедицинских исследований. И его идеи мы продолжим реализовывать в ”Сколково”».

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поблагодарил членов КНС за исследовательскую деятельность и заявил о необходимости правильного распределения научно-исследовательского потенциала между проектами.

Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково», сказал: «Совместно нам предстоит найти способ наилучшим образом распределять научно-исследовательский потенциал между проектами, осуществлять их координацию. Нам нужны консультации КНС для научных исследований, которые еще не вышли на прикладной этап, нам нужна консультация ведущих ученых, как лучше скоординировать исследовательскую деятельность между различными командами, на чем сконцентрировать усилия, чтобы не оказаться в гонке за результатами по десяткам проектов, а сфокусироваться на передовых направлениях мировой науки».

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем предложил изменить порядок работы КНС, чтобы сделать его наиболее эффективным.

Согласно поставленным руководством страны задачам, Фонд «Сколково» расширил свои приоритеты и теперь не только поддерживает научные разработки на начальной стадии, но и содействует выходу на рынок зрелых прикладных исследований. За 10 лет изменился состав КНС, сократилось число иностранных членов совета, все больше внимания на заседаниях уделяется не научным, а операционным вопросам. В связи с чем было бы логичным создать постоянно действующее бюро КНС и включить в него Роджера Корнберга, Владимира Фортова, Владислава Панченко, Владимира Шалаева и Александра Кулешова. Информационные заседания заменить на тематические слушания, цель которых – обсуждение научно-технологического развития России и роли Фонда «Сколково» в этом процессе. К полномочиям КНС отнести и регулярное подведение научно-технологических итогов работы Сколтеха и Грантового комитета Фонда. Сами слушания сделать максимально прозрачными и публичными и проводить не менее 4 раз в год.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», сказал: «Мы продолжаем поиск интересных проектов с академической скамьи, но в то же время расширяем полномочия КНС, меняем объем и формат поддержки стартапов. Сейчас очень важны вопросы технологической трансформации экономики России с учетом обусловленного пандемией кризиса. В стране идут серьезные дискуссии, как правильно приоритизировать бюджетные средства на подобные разработки. Поэтому хотелось бы сделать наши тематические заседания публичными, чтобы иметь возможность официально заявить: КНС “Сколково” определил приоритетные вопросы технологической трансформации экономики в том или ином сегменте. Это позволит нам участвовать в формировании технологической повестки нашей страны».

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов рассказал, что Сколтех вошел в Топ-100 лучших молодых университетов мира по версии Nature Index, и вкладе института в мировую науку.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха: «КНС - научный центр экосистемы ”Сколково”, в которую входят Фонд и Сколтех. Когда мы говорим об ориентирах, нужно учесть, что Сколтех концентрируется на развитии наукоемких стартапов и идей. Сейчас у нас в планах около 200 стартапов, которые мы выпускаем в жизнь постепенно, они все основаны на фундаментальной науке. Сколтех ориентирован именно на поддержку наукоемких проектов».

Отчеты кластеров Фонда «Сколково» представили члены КНС: Геннадий Кулипанов (ядерные технологии), Владимир Фортов (энергоэффективные технологии), Геннадий Красников (информационные технологии), Юрий Гуляев (космические технологии и телекоммуникации), Валерий Черешнев (биомедицинские технологии).

Геннадий Кулипанов рассказал об успехах стартапов, в том числе - о запуске пилотного проекта по мониторингу качества воздуха на территории Инновационного центра «Сколково», строительстве партнерского центра Phoenix Contact, цифровых решениях для городской среды. В своем выступлении Владимир Фортов поделился основными показателями кластера и динамикой выручки участников. Также он рассказал о знаковых мероприятиях, в том числе Startup Village-2020 и корпоративной акселерационной программе совместно с компанией Россети. Кластер биомединских технологий помимо прочего отчитался о разработках участников, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Также члены КНС могли ознакомиться со стратегий развития и новыми направлениями биотехнологий в сельском хозяйстве и промышленности. О грантовой поддержке и программе развития технологических компаний рассказал Геннадий Красников, который представил отчет о финансовых успехах ИТ-кластера. Юрий Гуляев ознакомил членов КНС с информацией о совместных экосистемных проектах со Сколтехом и значении для отрасли нового «Положения о лицензировании космической деятельности».

Консультативный научный совет был проинформирован о работе над проектом монумента в саду Академического Университета им. Жореса Алфёрова в Санкт-Петербурге. Проект будет профинансирован из личных средств председателя совета директоров Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.