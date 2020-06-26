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Интеграционная платформа SyncIT включена в реестр российского ПО

ПО ИТ в госсекторе

По результатам заседания Экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России, большинством голосов было принято решение о включении сведений о продукте «Платформа для миграции данных и интеграции систем SyncIT» в состав реестра отечественного ПО.

Решение разработки Waveaccess полностью отвечает требованиям законодательства России, предписывающим федеральным органам власти, государственным корпорациям, государственным и муниципальным заказчикам осуществлять закупки ПО, включенного в реестр.

SyncIT — универсальная платформа, которая объединяет различные ИТ-системы и источники данных вне зависимости от их расположения в единую интегрированную систему. Масштабируемое и конфигурируемое решение помогает импортировать данные из нескольких источников в один, синхронизировать информацию между разными системами, мигрировать данные между старой и новой версиями систем.

В составе SyncIT — набор из 50+ коннекторов для самых популярных сервисов, бизнес-приложений и баз данных. Это готовые коды, которые позволяют настроить взаимодействие между системами без программирования. Любой нестандартный коннектор можно также создать по запросу.

«Включение SyncIT в реестр — знаковое для нас событие. Теперь наш продукт рекомендован для внедрения в организациях госсектора, где гибкая синхронизация данных между источниками информации позволит оптимизировать процессы, повысить прозрачность деятельности, обеспечить надежность и быстродействие при совместной работе нескольких систем и решить ряд других задач», — отметил Сергей Гусев, руководитель CRM-практики и интеграционных решений Waveaccess.

Клиенты Waveaccess уже более 10 лет используют SyncIT для быстрой и бесшовной интеграции ИТ-систем. В их числе компании из отрасли юриспруденции, e-commerce, строительства и недвижимости, финансов и страхования, промышленности, сферы услуг. Стоимость решения складывается из нескольких факторов: количества переданных коннекторов, онлайн- или офлайн типа интеграции и объема помощи команды разработки при интеграции.

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