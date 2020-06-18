«Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех совместно с Фондом развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта. Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных, а также позволят пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение.

Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им.Шокина (входит в «Росэлектронику») с привлечением льготного займа ФРП. Основными заказчиками продукции станут электросетевые компании. Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учета начнется в сентябре текущего года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов.

В будущем планируется расширение функционала устройств – появится возможность отключать подачу электроэнергии в конкретные комнаты квартиры (например, если забыли выключить утюг или электрическую плиту).

«Сегодня мы открываем 200 производство, запущенное при поддержке ФРП. Заем Фонда в размере 363 млн рублей по программе «Конверсия» позволил «Истоку» начать выпуск гражданской продукции, востребованной в каждом доме. Новое производство «Истока» – показательный, однако не единственный пример того, как предприятие ОПК успешно осваивает выпуск конкурентоспособной гражданской продукции. На текущий момент ФРП профинансировал уже 33 проекта по программе «Конверсия» на общую сумму почти 15 млрд рублей», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

«Благодаря льготному займу от ФРП мы открыли новое современное производство – это знаковое событие для нашего предприятия. С началом выпуска интеллектуальных счетчиков мы не только выходим на новый для себя рынок, но и осуществляем диверсификацию своего производства, осваивая выпуск перспективной и востребованной гражданской продукции. Мы планируем выпускать до 1 млн приборов в год. Ожидаю, что к концу года доля гражданской продукции на предприятии составит 10%», – отметил генеральный директор НПП «Исток» Александр Борисов.