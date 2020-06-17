«Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия»

«Ростелеком» начинает реализацию проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»).

В период 2023–2024 гг. «Ростелеком» планирует вывести на рынок принципиально новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, который является логическим развитием действующего проекта ТЕА. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому оптимальному маршруту. Благодаря TEA NEXT заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС.

Уникальность проекта «Ростелекома» состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами.

Для реализации проекта «Ростелеком» создал новую компанию «Атлас», в которой примут участие финансовый и стратегический партнеры — банк РФ и группа зарубежных инвесторов и операторов связи соответственно. Общий объем инвестиций составит около 500 млн долларов в течение нескольких лет.

Проектная ёмкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и российскими операторами для использования на территории России.

Заказчики получат от «Ростелекома» в долгосрочное пользование (до 20–25 лет) инфраструктуру первого уровня — темные волокна с площадками для размещения активного собственного DWDM-оборудования вдоль маршрута новой ВОЛС. Таким образом компании смогут использовать тёмные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля — вплоть до 2045 г. При этом заказчики смогут свободно заменить или модернизировать активное DWDM-оборудование в течение срока использования волокон, что позволит оптимально использовать приобретенный ресурс оптических волокон.

При строительстве новой ВОЛС будут использованы новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Трасса магистрали пройдет по кратчайшему маршруту с запада на восток России с привязками к основным крупным городам.Задержка распространения сигнала (Round Trip Delay, RTD) в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток не превысит 85 мс, Москва — Кяхта — не более 55 мс.

«Инфраструктура ВОЛС российских операторов в направлении с Запада на Восток была построена в 1990-х и 2000-х годах и в течение следующих 5–10 лет она будет нуждаться в замене или существенном обновлении. Поэтому к моменту завершения строительства TEA NEXT ресурсы оптической инфраструктуры “Ростелекома” могут быть востребованы не только самой компанией, но и большим количеством других российских операторов, — сказала вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова. — Таким образом, пользователи TEA NEXT получат гораздо более технически эффективное решение с точки зрения свободы планирования и управления своим сетями связи, а с коммерческой точки зрения — в разы более эффективную модель управления затратами на долгосрочные инвестиции в сетевую магистральную инфраструктуру».