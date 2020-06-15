Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД

Росатом представил новый цифровой продукт – инфраструктурные площадки, предназначенные для размещения контейнерных центров обработки данных (ЦОД). Как ведущий российский центр компетенций по цифровым технологиям, Росатом одним из первых выработал и последовательно реализует стратегию развития цифровых продуктов на собственных мощностях. Отраслевым интегратором нового направления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом».

Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры стала площадка, расположенная в городе Удомля (Тверская область). Сегодня это полностью функционирующий объект, на территории которого коммерческие клиенты получили возможность разместить собственные контейнерные ЦОД или смонтировать вычислительное оборудование в сертифицированных контейнерных конструктивах, разработанных специалистами концерна «Росэнергоатом».

В своем выступлении перед участниками мероприятия директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что события последних месяцев заставили обратить повышенное внимание на вопросы развития базовой отечественной ИТ-инфраструктуры. Весной 2020 года, благодаря наличию собственных мощностей ЦОД, госкорпорации удалось за несколько недель осуществить перевод тысяч сотрудников на удаленный режим работы. Однако многие предприятия и организации столкнулись с целым рядом проблем, вызванных необходимостью быстрого наращивания доступных вычислительных (в том числе – высокопроизводительных) мощностей. Поэтому Росатом предпринимает последовательные усилия по развитию национальной цифровой инфраструктуры, предоставляя заказчикам из различных сегментов экономики доступ к эффективным ИТ-решениям, созданным по стандартам атомной отрасли.

Первые клиенты, деятельность которых связана с осуществлением высокопроизводительных вычислений, уже установили свое оборудование на новой площадке. Компаниям и организациям, заинтересованным в размещении и эксплуатации ЦОД контейнерной компоновки, адресован широкий спектр услуг. Специально подготовленная территория площадью 2 гектара позволяет разместить до 30 ЦОД контейнерного форм-фактора единичной мощностью до 1 МВт. При этом заказчикам доступна профессиональная поддержка службы эксплуатации, которая обеспечивает работоспособность информационных систем Калининской атомной станции и крупнейшего в России ЦОД «Калининский».

В числе других возможностей – сервис «Умные руки», размещение оборудования в контейнерном ЦОД «под ключ», доступ к надежным телекоммуникационным каналам и обслуживание вычислительных ресурсов в режиме «24х7х365». Кроме того, корпоративные потребители имеют возможность выбрать наиболее удобный для себя режим работы оборудования и зафиксировать условия сотрудничества с инфраструктурной площадкой в рамках прозрачного договора оказания услуг.

По оценкам заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом» Сергея Мигалина, одним из конкурентных преимуществ инфраструктурной площадки является возможность учета специфических запросов и пожеланий заказчиков. Поэтому каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, в том числе при выборе необходимого набора сервисов и их конфигурации.

Инфраструктурная площадка на территории ЦОД «Калининский», как и другие проектируемые объекты Росатома аналогичного профиля, соответствует самым строгим отраслевым стандартам и требованиям. Беспрецедентный уровень физической, информационной и энергетической безопасности позволяет использовать их как базу для построения информационных систем, ключевыми требованиями к которым выступают надежность и безотказность ИТ-инфраструктуры. Каждый специализированный контейнер ЦОД, разработанный Концерном Росэнергоатом, оснащается средствами газового пожаротушения (безопасного для функционирования оборудования заказчиков), системами воздушного охлаждения и вентиляции, управления доступом, видеонаблюдения и бесперебойного электропитания.

Как подчеркнула генеральный директор «Русатом – Цифровые решения» Вера Гурова, Росатом обладает обширными компетенциями в области создания и практической эксплуатации высоконагруженных центров обработки данных, потребителями которых выступают, в том числе, крупнейшие российские государственные корпорации и компании. Этот опыт дает возможность вывести на рынок более массовые решения, ориентированные на широкий круг заказчиков.

Такое рыночное предложение не только позволяет эффективно решать задачи, требующие быстрого развертывания ИТ-инфраструктуры, но и является альтернативой капитальному строительству благодаря сокращению сроков ввода в эксплуатацию высокотехнологичного оборудования и решению целого ряда других задач: от общего снижения рисков до реализации программ импортозамещения.

В числе других преимуществ нового инфраструктурного цифрового продукта – привлекательные оптовые цены на электроэнергию для инфраструктуры ЦОД, минимальные затраты и время на технологическое присоединение, бесперебойное энергоснабжение (подстанция ПС ЦОД 110/10кВ мощностью 80 МВт, подключенная двумя кабельными линиями к распределительной подстанции Калининской АЭС), а также высочайшая физическая и информационная безопасность. Таким образом, площадка для размещения контейнерных ЦОД готова выступать надежным партнером для предприятий коммерческого сектора, государственных структур и научных организаций в области эксплуатации современной ИТ-инфраструктуры.

По словам руководителя проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов концерна «Росэнергоатом» Сергея Немченкова, программа развития инфраструктурных площадок для размещения контейнерных центров обработки данных предполагает развертывание на территории страны еще четырех аналогичных объектов – в Калининградской, Мурманской, Томской и Иркутской области.

Инфраструктурные проекты – одно из приоритетных направлений Единой цифровой стратегии Росатома, главными задачами которой являются поддержка цифровизации Российской Федерации (в том числе с учетом целей и задач Национальной программы «Цифровая экономика»), повышение эффективности внутренних процессов за счет расширения области применения цифровых технологий, а также вывод на рынок цифровых продуктов и решений на базе собственных передовых технологий.