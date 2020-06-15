«Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений

В конце 2019 г. «Элвис-Неотек» (портфельная компания «Роснано») совместно с «Национальным центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») начали поставки систем видеонаблюдения российской разработки в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Нацпрограмма предусматривает, в том числе, комплексное оснащение образовательных учреждений страны системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности.

Общий объем поставки в 10 регионах России составил более 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных заведений. Основная цель – обеспечение безопасности учащихся, а также создание технологической основы для дистанционного обучения. До 2024 г. Министерство просвещения планирует оснастить системами безопасности более 43 тыс. общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование».

Камеры планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе из школы, а также для видеонаблюдения в классах, что позволит обеспечить безопасность на уроках, и транслировать их для удаленного обучения.

Для применения в школах выбраны IP-камеры серии Visorjet Smart Mini, предназначенные для качественного видеонаблюдения внутри помещений.

Visorjet Smart Bullet mini — компактная камера с высокими техническими характеристиками. Благодаря ультраширокоугольному объективу с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, камера способна контролировать угол обзора более 120°, что превосходит возможности большинства ее аналогов.

Visorjet Smart Dome mini — купольная камера в компактном исполнении.

В части программного обеспечения комплекса, на серверы установлена система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k разработки компании «Элвис-Неотек» (входит в реестр отечественного ПО).

Отличительной особенностью серии Mini является компактный размер, наличие высокочувствительной матрицы с мощным шумоподавлением, компенсации фоновой засветки и инфракрасной подсветкой нового поколения, благодаря чему камеры способны вести мониторинг даже в условиях плохой освещенности. Компактные размеры камер актуальны для применения в классах. В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, возникновении пожара, оставленном предмете и ряде других нежелательных ситуаций.

В целях дальнейшей реализации программы и обеспечения необходимым оборудованием образовательных учреждений, компания «Элвис-Неотек» и ГК «Ростех» планируют усилить технологическое партнерство и обсуждают возможные форматы сотрудничества.

Генеральный директор «Элвис-Неотек» Александр Ракутин сказал: «Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования. Теперь продукция индустриального уровня стала доступна для массового применения в российских школах. Благодаря субсидии, полученной от Министерства промышленности и торговли России в 2018 г. нам удалось создать действительно уникальный продукт, востребованный в рамках национальной программы».

Заместитель председателя правления УК «Роснано» Дмитрий Пимкин отметил: «Отечественные технологии, созданные с участием "Роснано" в России, оказались востребованы для реализации нацпроектов. Умные камеры "Элвис-Неотек" создают материальную базу для формирования комплексной цифровой среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного обучения, важность которого трудно недооценить после опыта пандемии. Для дальнейшей поддержки проектов в области цифровизации и "сквозных" технологии в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" "Роснано" создало фонд прямых инвестиций, который в 2020 г. начнет финансирование первых проектов. Фонд будет фокусироваться на ключевых технологических направлениях нацпроекта».

Портфельная компания «Роснано» «Элвис-Неотек» разработала и выпускает полноценную линейку IP-камер для различных применений. Сейчас в арсенале компании имеется восемь камер в пяти сериях: PTZ, Mini, Bullet, Dome и Fisheye. В конце февраля продукция «Элвис-Неотек» получила сертификаты соответствия транспортной безопасности МВД России.