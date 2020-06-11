Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум»

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и «Профилум» подписали соглашение о партнерстве и начали работу по взаимодействию программных решений «БАРС. Образование» с системой управления профнавигацией.

Система управления профинавигацией ставит своей целью обеспечение превентивных мер по предотвращению молодежной безработицы и оттока талантливой молодежи из регионов за счет основанных на аналитике рынка труда рекомендаций и вовлечения работодателей.

Обеспечение интеграции региональных систем образования, созданных на базе «БАРС. Образование», с «Профилум» позволит всем участникам образовательного процесса в своих личных кабинетах применять новые инструменты по профессиональному ориентированию детей. Школьникам - пройти тестирование и получить индивидуальную траекторию развития с рекомендациями по выбору профессий, профильных классов, программ дополнительного образования и работодателей, у которых можно пройти стажировку.

Родители смогут получить доступ к тестированию «360», которое позволит сравнить ожидания родителей и настоящие интересы детей, а в личном кабинете учителя появится сводная статистика по классу и каждому школьнику, чтобы более эффективно проводить профориентационную работу. Для директора формируются отчеты с более чем 40 показателями, например, об уровне готовности детей к выбору профессии, данные о программах дополнительного образования, на которые есть запрос у обучающихся, наиболее часто выбираемых профессиях.

Не останутся без внимания и колледжи — для них разрабатывается система управления решения кейсов и прохождения стажировок у работодателей, которые смогут также взаимодействовать с системой.

Ключевой особенностью использования системы «Профнавигации» станет модуль аналитики — возможность увидеть в специальном BI-решении риски кадровых разрывов (потребности рынка труда региона против профессиональных ожиданий школьников), образовательной миграции и совпадению инфраструктуры дополнительного образования с запросами молодых людей.

«Решения в сфере образования являются для нас одними из ключевых направлений работы. Мы видим в этом свою социальную ответственность и стараемся максимально четко и оперативно реагировать под меняющиеся запросы рынка и непосредственных пользователей. Компания уже провела ряд интеграций своих решений с крупными образовательными сервисами, и мы рады, что список тех, с кем мы сотрудничаем, непрерывно растет. Взаимодействие позволит вывести образование на новый уровень и представлять еще более качественные продукты для этой сферы», - сказал генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.

«Мы очень высоко ценим сотрудничество с такой опытной компанией, как «Барс груп», и уверены, что синергетический эффект от наших решений позволит преобразовать профориентацию из разовой активности в постоянный, обеспеченный техническими решениями процесс — профнавигацию. Также мы видим большой потенциал в работе с данными, на основе которых могут быть приняты значимые управленческие решения в регионах» — отметила Катя Лерман, директор по развитию «Профилум».