Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики»

Исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил с рабочим визитом предприятие концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» – «Калугаприбор». Он заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами, которые производит предприятие, и выразил уверенность, что эти устройства будут востребованы медицинскими учреждениями области.

Глава региона осмотрел участок сборки медицинской аппаратуры, монтажно-сборочное производство телекоммуникационного оборудования, механозаготовительное производство и участок станков с ЧПУ.

С 2014 г. завод производит ультразвуковые диагностические сканеры «Рускан» и фетальные мониторы. В настоящее время они пользуются спросом в ряде регионов России.

Владислав Шапша выразил уверенность, что эти устройства будут востребованы и медицинскими учреждениями Калужской области. Говоря о том, что здравоохранение является одним из приоритетов в работе, глава области отметил, что предприятия, производящие современную медтехнику, находятся на особом счету. Губернатор отметил необходимость более плотного сотрудничества Минздрава области с предприятием, он высказался за оснащение калужских больниц аппаратами для ультразвуковой диагностики «Калугаприбора», стоимость которых на 15-20% меньше южнокорейских аналогов.

«Калугаприбор» – одна из ведущих компаний в России по производству наукоемкой радиоэлектронной аппаратуры. Они обеспечивают импортозамещение. В 2019 г. объем отгруженной предприятием продукции вырос в три раза. Планируют строить новую производственную линию.

«На базе предприятия с 2014 г. производятся ультразвуковые диагностические сканеры и фетальные мониторы. Продукция пользуется спросом. Она могла бы быть востребована и в лечебных учреждениях региона. То, что производится у нас, должно служить людям, которые здесь живут. Поручил проработать этот вопрос. Развитие медицины для нас – один из приоритетов», – сказал Владислав Шапша по итогам визита.

«Рускан» – универсальные сканеры высокого/экспертного класса, обеспечивающие высокое качество ультразвуковых исследований. В линейке «Рускан» представлены ультразвуковые диагностические сканеры «Рускан 50» высокого класса и «Рускан 60» высокого и экспертного класса.

Сканеры дают возможность использовать последние достижения в области трехмерной эхографии. Имея простую и компактную систему с инновационными возможностями, изделия универсальны и предназначены для любых медицинских учреждений, в частности, для применения в поликлиниках, больницах, женских консультациях, медицинских центрах.

Область исследований на сканерах — это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования.

«"Калугаприбор" является одним из старейших предприятий в Калужской области. Предприятие вносит большой вклад в экономику региона, обеспечивая рабочими местами жителей области. Концерн "Автоматика" заинтересован в расширении сотрудничества с Калужской областью и готов предлагать комплексные высокотехнологичные решения не только в области медицинской продукции, но и для других сфер. Продукция наших предприятий способна повысить качество жизни граждан и позволяет регионам выходить на новый уровень технологического развития», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.