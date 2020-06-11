БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными

Компания БФТ представила современное комплексное решение для онлайн-управления данными на уровне субъектов РФ – региональную систему управления данными (РСУД). Основой РСУД является экосистема хранения, обработки и анализа больших объемов информации, инструменты которой не только интегрированы между собой, но и взаимно дополняют друг друга.

РСУД позволит решить ключевые задачи для цифровой трансформации государственного управления: централизация нормативно-справочной информации региона; хранение и обработка цифровых данных региона: сбор, хранение, обработка и упорядочивание всех необходимых данных, разграничение доступа к данным; централизация взаимодействия информационных систем: сбор, хранение и использование данных на основе единых правил, исключение дублирования данных; обеспечение достоверности, актуальности и доступности цифровых данных; предоставление данных цифрового региона для их анализа, принятия решений, создания сервисов для граждан, бизнеса и государства; формирование реестра региональных информационных ресурсов и их описания.

Аналитический центр при Правительстве России акцентирует внимание на важности управления данными в субъектах РФ. Внедрение РСУД позволит преодолеть разобщенность данных и получить следующие эффекты: возможность построения ситуационного центра региона на реальных первичных данных; проведение мониторинга эффективности поручений главы региона; исключение сбора дублирующей отчетности или отдельных типовых запросов; оказание комплексных услуг (суперсервисы).

При создании РСУД компания БФТ предлагает подход, позволяющий получить быстрые результаты для решения конкретной управленческой задачи и формирования необходимых информационных ресурсов. Исходя из такого подхода, предлагается следующая последовательность создания РСУД: выбор актуальной задачи государственного управления; определение необходимых наборов данных для решения выбранной задачи; определение источников и владельцев указанных данных; формирование информационных ресурсов для решения выбранной задачи и предоставление к ним доступа; использование сформированных информационных ресурсов для решения задачи; применение указанных подходов к решению других задач управления; расширение состава совместно используемых данных и информационных ресурсов в регионе.

Подход компании БФТ позволяет в сжатые сроки решить конкретную задачу в сфере государственного управления на уровне региона или муниципального образования и добиться требуемого результата.

При построении системы управления данными региона формируется единое пространство данных цифрового региона, с которым взаимодействуют поставщики и потребители данных: поставщики данных. Их взаимодействие с единым пространством данных осуществляется с помощью компонентов интеграции, в которые входят сервисы получения и извлечения данных; пространство данных цифрового региона. Основным элементом в нем является подсистема ведения паспортов информационных ресурсов (ПИР) и управления основными данными. Необходимые для решения управленческих задач данные размещаются в сегментах хранилища данных. Подсистема подготовки данных по запросам обеспечивает формирование наборов данных по запросам потребителей, используя данные информационных ресурсов; потребители данных и сервисы в рамках своих полномочий обращаются к единому пространству данных и получают необходимые данные через подсистему подготовки данных по запросам.

Решение задач РСУД обеспечивает экосистема хранения данных компании БФТ. В ее состав входят следующие компоненты: «БФТ.ЕНСИ» – решение для автоматизации процессов создания, ведения и распространения справочной информации и обеспечения возможности ее унификации, в том числе за счет ее формирования из данных разных информационных систем, а также для управления основными данными; «БФТ.е-Архив» – решение для хранения и предоставления электронных документов, обеспечения уникальности и однозначности версий документов, обрабатываемых в разных информационных системах, снижения нагрузки на серверные мощности и сетевую инфраструктуру транзакционных систем при передаче электронных документов и файлов между системами; «БФТ.Хранилище» – решение для всестороннего анализа многолетних данных и подготовки отчетности; предусматривает решение аналитических задач, формирование произвольной отчетности, подготовку информации для лиц, принимающих решения для управления регионом на основании данных, собираемых из разных источников в автоматическом режиме; «БФТ.ПИВ» – решение для обеспечения информационного взаимодействия на основе технологий ESB (Enterprise Service BUS), которое осуществляет интеграционное взаимодействие между информационными системами, предоставляет компоненты интеграции информационных систем и источников данных.

Предлагаемое решение по организации работы с данными региона позволит: обеспечивать систематизацию и формирование региональных информационных ресурсов; накапливать и хранить большие объемы данных в соответствии с их типизацией; обеспечивать достоверность и актуальность данных, оперативный доступ к ним; использовать цифровые данные региона для предоставления сервисов для граждан, бизнеса и государства; проводить комплексный анализ жизнедеятельности региона; повышать качество и оперативность принимаемых управленческих решений; построить «умное» управление регионом.