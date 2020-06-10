«Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль»

«Почта банк» завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала Госуслуги в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Это позволяет клиентам банка, имеющим подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, заполнить онлайн-заявку на кредитную карту на сайте и в приложении банка, а также повысить вероятность одобрения по кредиту. В дальнейшем по этой технологии можно будет оформить любой продукт банка.

Сегодня потенциальные и действующие клиенты, заполняя заявку на получение кредитной карты, могут авторизовываться через портал Госуслуги, благодаря чему все поля анкеты будут заполнены автоматически из данных учетной записи. Одновременно, если клиент дает согласие на предоставление персональных данных, банк получит доступ к сведениям из баз данных МВД, БКИ, Пенсионного фонда и других ведомств. Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Банк получит информацию о кредитных качествах заемщика, что повысит вероятность быстрого одобрения заявки.

«Окончательно и бесповоротно уходят в прошлое времена, когда для получения кредита нужно было сходить в бухгалтерию, чтобы получить справку о доходах, принести ее в банк, отстоять там очередь и потом несколько дней ждать ответа от банка. Сейчас, чтобы узнать решение банка, нужна только подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги и несколько минут для заполнения заявки. В итоге в выигрыше все. Для клиентов это удобный и безопасный способ получения банковских сервисов онлайн, для банка – оперативный доступ к достоверной информации о клиенте. Мы планируем расширять участие в этом проекте, чтобы в дальнейшем клиенты могли использовать учетную запись Госуслуги для оформления заявки на любой продукт банка», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

«Участвующие в проекте банки – лидеры отрасли на площадке ассоциации "Финтех" совместно с экспертами ассоциации проработали концепцию "Цифрового профиля". Сервис дал возможность гражданам быстро, удобно и безопасно передавать данные для оформления банковских продуктов в режиме онлайн и всего в пару кликов. Ассоциация "Финтех" как трендсеттер финансовых технологий помогает своим участникам внедрять самые передовые сервисы. Мы видим большую заинтересованность в проекте "Цифровой профиль" среди банков, а на следующем этапе к нему подключатся и страховые компании», – сказала генеральный директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова.

Сервис «Цифровой профиль гражданина», запущенный в промышленную эксплуатацию Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Банком России, позволяет каждому гражданину России получить доступ к управлению информацией о себе из разных источников, включая ПФР, Росреестр, МВД и др. На данный момент он объединяет 30 типов сведений, которые планируется увеличить до 61 в ближайшее время. В рамках цифрового профиля пользователь сайта Госуслуг может дать и отозвать согласие на обработку своих персональных данных и узнать, какую информацию запрашивали о нем госорганы или компании. В будущем цифровой профиль станет универсальным инструментом для удаленного взаимодействия с государственными ведомствами и компаниями, а также позволит совершать сделки и подписывать документы для трудоустройства.