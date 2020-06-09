На портале Госуслуг запущен сервис по оформлению выплат за временную опеку

Минкомсвязи сообщило CNews о том, что на Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель-май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.

Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом.

Территориальный орган Пенсионного Фонда РФ рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале Госуслуг. Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.

Выплаты производятся из расчета 12130 рублей в месяц за каждого, взятого под опеку..

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поручил выделить в 2020 году из федерального бюджета дополнительные ассигнования на финансирование специальных выплат.