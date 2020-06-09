Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году

За четыре месяца 2020 года «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех совместно с технологическим партнером НПО «Сканер» произвели более 70% продукции от общего количества произведенных изделий за 2019 год. Также компании расширили географию поставок изделий: УЗИ-сканеры «РуСкан» появятся в больницах Костромы, Архангельска, Мурманска и Пскова. На 2020 год АО «Калугаприбор» запланировано производство и поставка около 400 единиц сканеров.

«РуСкан» - универсальные сканеры высокого/экспертного класса, обеспечивающие превосходное качество ультразвуковых исследований. В линейке «РуСкан» представлены ультразвуковые диагностические сканеры «РуСкан 50» высокого класса и «РуСкан 60» высокого и экспертного класса.

Сканеры дают возможность использовать последние достижения в области трехмерной эхографии. Имея простую и компактную систему с инновационными возможностями, изделия универсальны и предназначены для любых медицинских учреждений, в частности, для применения в поликлиниках, больницах, женских консультациях, медицинских центрах.

Область исследований на сканерах — это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и эхокардиография, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования.

«Аппараты УЗИ «РуСкан» созданы с использованием новейших технологий и не уступают по функциональности и качеству зарубежным аналогам, в них применяются новейшие технологии, такие как 3D/4D-изображение, а также эластография, то есть УЗИ с применением дополнительного фактора – давления, помогающего по характеру сокращения тканей определять патологические изменения. В прошлом году изделия были поставлены в четыре региона, включая Москву и Московскую область. Мы планируем планомерно наращивать объемы производства и расширять географию поставок нашей продукции. Производственные мощности предприятий холдинга позволяют производить конкурентоспособное и высокотехнологичное оборудование для таких значимых сфер как медицина, энергетика, общественная безопасность, транспорт, связь и образование», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.