«Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива Схема, предлагаемая холдингом, призвана улучшить технические характеристики светосильного объектива, работающего в ИК-диапазоне.

Схема использована в специальных ИК-объективах, для тепловизоров, построенных на основе матричных фотоприемных устройств, чувствительных в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм.

Задача инженеров Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) холдинга «Швабе» заключалась в поиске схемы светосильного объектива. Технический результат, достигнутый в ходе работы, заключался в увеличении относительного отверстия объектива с одновременным повышением качества изображения и обеспечением технологичности изделия.

«Создать для ИК-объективов улучшенную оптическую схему удалось благодаря детальному анализу аналогов. Изделие уже используется в приборах специального назначения, а также в устройствах, обеспечивающих безопасность жизни населения. Более 50 изделий с применением схемы поставлено на экспорт», – отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Сегодня ВОМЗ – крупнейший производитель прицельной и наблюдательной техники в структуре холдинга. Завод также имеет статус территориального представительства регионального отделения Союза машиностроителей России, куратором которого назначен генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.