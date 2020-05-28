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Торгово-промышленная палата России и Фонд развития цифровой экономики запустили реестр цифровых компаний для бизнеса

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В рамках совместной деятельности Торговой-промышленной палаты (ТПП) России и Фонда развития цифровой экономики запущен проект «Реестр цифровых компаний для бизнеса», который призван аккумулировать все цифровые решения, позволяющие организовать удаленную работу бизнеса.

В настоящее время в реестр уже включены решения для онлайн-конференций, обмена голосовыми сообщениями, удаленного управления бизнес-процессами, генерации отчетов и создания документов, CRM-систем умного планирования и другие.

Помимо решений для организации удаленной деятельности, реестр предлагает программные продукты для отраслевого бизнеса, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы, пересмотреть производственные цепочки, расширить круг потенциальных клиентов.

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