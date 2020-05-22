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Производство досмотрового оборудования будет локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе Техника

«Диагностика-М» вложит в создание производства инновационной поисково-досмотровой и рентгеновской техники в ОЭЗ «Технополис Москва» 267 млн руб. Производство появится на площадке в Алабушево в IV квартале 2020 г. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Компания производит интроскопы, стационарные и мобильные досмотровые комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и выявления опасных и запрещенных предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на работе рентгеновского излучения. Оборудование компании используется для обеспечения безопасности на транспорте, для таможенного досмотра, а также на стратегических объектах и контрольно-пропускных пунктах учреждений. В конце прошлого года «Диагностика-М» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Статус резидента "Технополиса" даст возможность пользоваться преференциями и налоговыми льготами, уменьшить себестоимость производимой продукции и создать конкурентное преимущество перед российскими и импортными производителями. Производство разместится на площади более 10 тыс. квадратных метров, где появятся здание таможенного поста и бокс досмотра, а также будет возведен корпус площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Общий объем инвестиций до 2029 г. составит 267 млн руб. Выход на проектную мощность запланирован на начало следующего года», — сказал Александр Прохоров.

Как резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Диагностика-М» сможет ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах, а освободившиеся средства перенаправлять на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Резидент планирует создать 153 рабочих места, а общий объем выручки по проектам в ближайшие десять лет составит около 8,6 млрд руб.», — сказал директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По заявлению представителей компании, оборудование «Диагностики-М» применяется во всем мире: в крупнейших аэропортах, железнодорожных, речных и автовокзалах, в таможенных и почтовых службах, а также в местах проведения масштабных международных мероприятий.

«Наше оборудование использовалось на Олимпиаде-2014 в Сочи и чемпионате мира по футболу-2018. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс "ТСНК-МНК", произведенный нашей компанией и переданный в марте 2019 г. Министерству внутренних дел Республики Мьянма, недавно помог обнаружить крупную партию запрещенных веществ на общую сумму более $1 млн», — сказал генеральный директор компании Владимир Усачев.

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