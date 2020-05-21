«Швабе» обработал более 4 тысяч заявок на горячей линии по борьбе с коронавирусом

Более 4,4 тыс. запросов на поставку медизделий для предупреждения распространения COVID-19 поступил с первого дня работы круглосуточной горячей линии холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех», открытой в начале пандемии по поручению Минпромторга России. По заявкам отгружено свыше 24 тыс. единиц продукции.

Наибольшее число закупок пришлось на ИК-термометры, тепловизоры и обеззараживатели воздуха. Запросы приняты от федеральных органов исполнительной власти, региональных структур и коммерческих организаций. Их выполнение включает работы по доставке и установке, а также расширенное гарантийное и постгарантийное обслуживание. Вместе с тем горячая линия принимает заявки по сопутствующему медицинскому оборудованию, соответствующему рекомендации Минздрава России.

Всего с 19 марта заключено несколько сотен договоров на поставку медоборудования и расходных изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Более 3 тыс. поступивших заявок касаются бесконтактных средств контроля температуры – инфракрасных термометров и тепловизоров. Эти устройства составляют основную долю в общем листе заказов. Сейчас тепловизоры, изготовленные на одном из заводов «Швабе», проходят пилотную эксплуатацию на Ленинградском вокзале в Москве, а ИК-термометры уже применяются Росгвардией, ФСБ, Росздравнадзором и рядом других учреждений, в том числе готовятся к очередной отправке и в ближайший месяц новая партия поступит в распоряжение МВД, Минфина и других органов власти.

«На нас, как на единого поставщика определенной номенклатуры изделий для сдерживания эпидемии, правительством возложена ответственность по обеспечению федеральных органов исполнительной власти. В качестве дополнительной меры в холдинге открыта специальная круглосуточная горячая линия, работа которой нацелена исключительно на оперативную поставку медицинской техники и расходных изделий первой необходимости. На сегодня к нам поступило и уже обработано свыше 4,4 тыс. заявок, где в том числе запросы от регионов и отдельных коммерческих организаций», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Горячая линия холдинга по оборудованию, предупреждающему распространение COVID-19, работает по бесплатному и единому для всех мобильных операторов номеру. Реализацию поступивших запросов, а также полный спектр работ – от поставки и установки до гарантийной техподдержки выполняет компания «Швабе – Москва», в составе холдинга отвечающая за продажу и сервисное обслуживание гражданской продукции.

Холдинг «Швабе» действует в рамках распоряжения Правительства России от 21 марта 2020 г. №708-р, где определен единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 г. закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха для нужд федеральных органов исполнительной власти.