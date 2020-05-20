«Русгидро» и «Ростелеком» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

«Русгидро» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области реализации проектов в сфере цифровой трансформации. Документ подписали председатель правления – генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Соглашение определяет основные направления и принципы сотрудничества «Русгидро» и «Ростелекома» при реализации совместных проектов автоматизации коммерческого учета электрической энергии на всех предприятиях Группы «Русгидро»: генерирующих, сетевых и сбытовых.

Повышение уровня автоматизации будет обеспечиваться путем использования единых программных и вычислительных ресурсов, создания интеллектуальных систем учета электрической энергии и единой облачной платформы энергоданных. Вместе с этим стороны договорились о расширении использования интеллектуальных приборов учета электрической энергии и выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на предприятиях Группы «Русгидро», в том числе работ по интеграции данных учета в облачную платформу энергоданных.

Соглашение также предусматривает предоставление предприятиям Группы «Русгидро» услуг связи, облачных сервисов, услуг обеспечения информационной безопасности, а также совместную реализацию проектов по цифровому мониторингу энергетических объектов «Русгидро».

«Русгидро» уделяет значительное внимание цифровизации производственных процессов, поэтому мы крайне заинтересованы в получении качественных, надежных телекоммуникационных услуг и облачных сервисов, – сказал глава «Русгидро» Николай Шульгинов. – “Ростелеком” обладает разветвленной инфраструктурой и значительным опытом реализации телекоммуникационных проектов, которые мы можем применить на предприятиях ”Русгидро” и, как результат, повысить производительность и эффективность нашей работы».

«Ростелеком» объективно заинтересован в развитии стратегического сотрудничества с таким важным для нас партнером как “Русгидро”, - отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Наше партнерство будет способствовать дальнейшему росту цифровой выручки от внедрения облачных сервисов, получению новых компетенций для наших компаний в сфере предоставления сервисов для электроэнергетики, повышению эффективности использования собственных ресурсов и ресурсов “Русгидро” при оказании услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию».