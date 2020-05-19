Ежедневно аннулируется около трех тысяч пропусков, оформленных москвичами с коронавирусом и ОРВИ

Ежедневно около трех тысяч москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить рабочие пропуска для поездок по городу, сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он отметил, что каждая подобная попытка пресекается. Все пропуска, оформленные гражданами с коронавирусом и ОРВИ или контактировавшими с ними, аннулируются.

«Каждый из них должен понимать, что, выходя на улицу, он может заразить сразу несколько человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина ведется в том числе при помощи технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан», — отметил Эдуард Лысенко.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса «Социальный мониторинг». Этим приложением для смартфонов пользуются пациенты с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними. Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача, в котором дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в том числе в течение суток установить и начать использовать сервис «Социальный мониторинг».

Приложение отслеживает геолокацию пользователя и уведомляет городские службы в случае, если она не совпадает с адресом, указанным в согласии или постановлении. Кроме того, в случайное время пациент может получить запрос на дополнительную идентификацию — в этом случае необходимо в течение часа зайти в приложение и сделать фотографию.

Если человек подписал документы, но не установил приложение, вышел из дома или вовремя не отреагировал на запрос идентификации, сообщение об этом направляется в Главконтроль. За нарушение режима изоляции предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

Если гражданин считает, что штраф был выписан ему по ошибке, он может его обжаловать. Для этого надо получить официальное заказное письмо с постановлением о совершении административного правонарушения. Забрать его гражданин может после полного выздоровления в почтовом отделении. На период действия режима повышенной готовности сроки хранения почтовых отправлений продлены до 60 дней. С момента получения письма в течение 10 суток гражданин должен направить жалобу на постановление в контролирующий орган, выписавший штраф, или в районный суд по месту жительства. Сделать это можно в том числе в электронном виде на странице электронной приемной правительства Москвы.

С 23 марта пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» по решению специалиста могут оставаться на лечении дома. Врачи скорой помощи или поликлиники после осмотра и проведения необходимых исследований оценивают состояние пациента. Если оно стабильно и не наблюдается опасных симптомов, врачи информируют о возможности прохождения лечения на дому. При этом заболевшему и живущим с ним запрещается покидать квартиру до тех пор, пока не будет подтверждено отсутствие вируса в организме.

Режим временных ограничений для всех граждан сохраняется в Москве до 31 мая. Для поездок по городу на личном и общественном транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. Его можно получить два раза в неделю при поездках в личных целях и ежедневно — при посещении медицинского учреждения и при осуществлении волонтерской деятельности. Также предусмотрен рабочий пропуск для сотрудников организаций, которые могут функционировать во время режима ограничений.