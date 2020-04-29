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Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации Ростех, разработала функционал регистра больных COVID-19 для региональных информационных систем в сфере здравоохранения. На данный момент он внедрен в Калининградской и Самарской областях, а также прошел успешное тестирование в семи субъектах РФ. Среди них – Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Томская и Тверская области, Республика Чечня и Приморский край.

Новый модуль в медицинской информационной системе «БАРС.Здравоохранение – МИС» предназначен для мониторинга граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также находящихся под подозрением на заболевание и пребывающих на карантине. Кроме того, фиксируются лица, с которыми контактировал пациент. Система интегрирована с федеральным регистром лиц, больных COVID-19, функционал которого госкорпорация Ростех внедрила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

«Разработанный «Барс груп» функционал для региональных информационных систем упрощает работу с пациентами с коронавирусом, отражая все данные о лечении, течении болезни, медпрепаратах и многом другом. Аккумулирование такой информации в едином центре позволяет повысить эффективность лечения, а также более точно анализировать уровень заболеваемости в регионах. Решение дает возможность указывать даты нахождения граждан на карантине или самоизоляции, прогнозируя заболеваемость COVID-19 и планируя поток пациентов в разный период времени», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Информация о пациенте вносится сотрудниками call-центра в регистр, при этом система позволяет сразу зарегистрировать вызов врача на дом. Также присутствует возможность импорта списка граждан, собранного на основании информации из других ведомств (Роспотребнадзор, таможня и др.). При загрузке платформа автоматически определяет медорганизацию прикрепления каждого пациента.

Далее пациента наблюдают и фиксируют в электронной медицинской карте (ЭМК) результаты лабораторных анализов, течение болезни, назначенное лечение и медпрепараты. Органам здравоохранения региона предоставляется возможность ежедневного мониторинга данных в новом модуле и получения информации в режиме онлайн. Внедрение новой функции не потребовало дополнительных вложений от регионов.

Как сообщалось ранее, Ростех также разработал информационную систему для автоматизации деятельности региональных оперативных штабов по борьбе с коронавирусом. Комплекс аккумулирует поступающие от медицинских организаций, контактного центра и региональных органов исполнительной власти данные, строит отчеты в виде графиков и таблиц, выводит на карту местности информацию о распространении вируса, а также предоставляет аналитическую информацию для дальнейшего прогнозирования развития ситуации и принятия управленческих решений.

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