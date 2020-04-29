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«Росэлектроника» разработала микроэлектронные компоненты для «умных» систем

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал новое поколение резонаторов на поверхностных поперечных волнах (surface transverse waves – STW), которые могут использоваться в системах телекоммуникаций и идентификации. Особенность разработки – высокая добротность, высокие рабочие частоты вплоть до СВЧ-диапазона и уменьшенные размеры.

Новая линейка резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), предназначена для стабилизации частоты в маломощных передающих и приемных устройствах диапазона 240 1000 МГц для повышения качества связи.

STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том числе для химического и биологического анализа.

Генераторы на основе STW-резонаторов имеют высокую добротность, низкие шумы и меньшую потребляемую мощность, чем традиционные кварцевые генераторы, уменьшенные размеры (3х3х1,8 мм), а также расширенный диапазон рабочих частот по сравнению с обычными генераторами на поверхностных акустических волнах (ПАВ).

«Каждое новое поколение пьезоэлектрических устройств превосходит предыдущее по точности и габаритам. Использование разработанных нами микроэлектронных компонентов в приемопередающей аппаратуре позволит повысить ее чувствительность и помехозащищенность, а также уменьшит габариты конечных изделий. Серийное производство новой линейки STW-резонаторов уже началось», - отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

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