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«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации

ИТ в госсекторе Техника

«Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры. Пилотная зона была установлена «Ситроникс» на входе в здание Совета Федерации в Москве. Мобильный термографический комплекс по распознаванию лиц и температуры тела человека реагирует менее чем за секунду и определяет температуру человеческого тела с точностью до 0,3 ℃.

Система бесконтактного контроля температуры «Ситроникс» предназначена для одновременного распознания лица, измерения температуры тела и отображения всех данных в едином интерфейсе. В случае фиксации человека с температурой тела выше настроенного температурного порога мгновенно срабатывают звуковой и световой сигналы на тепловизоре, а скриншот лица отправляется в систему распознавания лиц организации.

«На фоне резко возросшего спроса на рынке появилось достаточно много потоковых решений из перепрошитых охранных тепловизоров, где измерения происходят при помощи программного, а не аппаратного обеспечения, что не позволяет добиться необходимой скорости и точности измерения. Комплекс, который сейчас пилотируется нами в Совете Федерации – полностью автономный, мобильный и высокоточный. Менее чем за секунду система способна обработать данные 30 человек с точностью 97%», – сказала Александра Щипачева, директор департамента развития бизнеса компании «Ситроникс».

В состав комплекса входит гибридный тепловизор, видеорегистратор, эталонный источник тепла для калибровки (абсолютно черное тело) и персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, которое позволяет обрабатывать, хранить и управлять данными в режиме реального времени.

Коробочное решение «Ситроникс» позволяет развернуть и полностью запустить систему бесконтактного контроля температуры тела всего за пару часов.



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