Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Актив» получил сертификат ФСТЭК на «Рутокен логон»

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков ИТ в госсекторе Техника

«Актив», российский разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и идентификаторов в России, получил сертификат ФСТЭК России на программный продукт «Рутокен логон».

Сертификат №4230 от 5 марта 2020 г. подтверждает, что «Рутокен логон» является программным средством аутентификации пользователей при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих гостайну.

«Рутокен логон» предназначен для решения проблемы «слабых» паролей. Встроенный в продукт генератор паролей позволяет создавать пароли любой сложности и длины и сохранять их в защищенной памяти USB-токенов и смарт-карт. Это освобождает пользователя от необходимости придумывать и запоминать стойкие пароли – достаточно помнить PIN-код от устройства. Продукт позволяет за минимальное время заменить традиционную небезопасную парольную аутентификацию на компьютерах пользователей под управлением ОС Microsoft Windows на безопасную двухфакторную аутентификацию с использованием смарт-карт и токенов «Рутокен».

К ключевым преимуществам продукта относятся простота установки и настройки, безопасный вход в Windows при помощи двухфакторной аутентификации, возможность работы без PKI и даже без домена.

«Многие структуры и предприятия сталкиваются с проблемой выбора надежного и безопасного способа аутентификации на рабочих местах сотрудников. Эта проблема наиболее остро стоит для сотрудников, которые по каким-либо причинам не могут использовать безопасную двухфакторную аутентификацию в инфраструктуре PKI, например, работают вне домена. Такая ситуация часто встречается у сотрудников, работающих в удаленном режиме. Именно для таких случаев был разработан "Рутокен логон". Для развертывания и работы не нужно привлекать сторонних специалистов или приобретать дополнительное оборудование. Сертифицированный "Рутокен логон" в комплекте с сертифицированными токенами или смарт-картами "Рутокен" позволяет решить много задач заказчиков из государственного сегмента», – отметил Алексей Лазарев, менеджер проектов компании «Актив».



Другие материалы рубрики

Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России

Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники

ТТК расширил каналы доступа в интернет подразделениям РЖД для удаленной работы

Минкомсвязи хочет продавать лекарства онлайн на портале госуслуг

Минобороны России строит «секретные» военные нейросети

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках