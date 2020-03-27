Минкомсвязи запустило сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения на родину

На Едином портале госуслуг запущен сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса.

Через портал госуслуг пользователи могут запросить помощь в организации возвращения на родину. Эта информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России.

«Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг – мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни», – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Портал госуслуг – это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

На Едином портале также запущен отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями. Там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.