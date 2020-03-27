Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Минкомсвязи запустило сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения на родину

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

На Едином портале госуслуг запущен сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса.

Через портал госуслуг пользователи могут запросить помощь в организации возвращения на родину. Эта информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России.

«Наши граждане, где бы они ни находились, в стране или за границей, всегда знают: Россия своих не бросает. Для правительства портал госуслуг – мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни», – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Портал госуслуг – это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

На Едином портале также запущен отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями. Там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.

Другие материалы рубрики

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

Государственные информсистемы России скрывают значимые данные

Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

Российское правительство переходит на удаленную работу

В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал»

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной