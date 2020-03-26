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«Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывает автоматизированную систему дистанционного мониторинга артериального давления, которая позволит без визита ко врачу контролировать изменения показателей и при необходимости оперативно корректировать назначенное лечение.

Разработка НПП «Рубин» (входит в состав концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника») создается на базе собственного программного обеспечения совместно с Пензенским государственным университетом. Система предусматривает различные способы передачи информации от пациента врачу: от ручного ввода показателей со своих ПК, планшета или смартфона до автоматической передачи данных с тонометра по GSM-связи, Bluetooth-соединению или USB с дальнейшей отправкой через интернет.

Продукт позволяет вести учетные карты пациентов и журнал действий врача, устанавливать индивидуальные пороговые значения для артериального давления и частоты сердечных сокращений пациентов, сохранять показатели мониторинга в памяти мобильного устройства, а также напоминать пользователю звуковым сигналом о необходимости измерения артериального давления.

Все данные пользователей будут храниться на сервере, обеспечивающем необходимую отказоустойчивость и безопасность.

«Анализ российского рынка показал растущий спрос на внедрение телемедицинских технологий в сфере практического здравоохранения. Разрабатываемая технология дистанционного мониторинга артериального давления сделает доступнее медицинскую помощь для больных гипертонией удаленных территорий, пожилых и малоподвижных пациентов», - отметил генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

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