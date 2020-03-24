«Смарт дельта системс» предоставит государственным медучреждениям доступ к сервису «Инфоклиника-телемедицина»

Разработчик программного обеспечения для медицинских учреждений компания «Смарт дельта системс» совместно с технологическим партнером компанией Trueconf решила предоставить на безвозмездной основе государственным медицинским учреждениям доступ к сервису «Инфоклиника-телемедицина» на период эпидемии коронавируса.

Данный сервис позволяет вести консультативную помощь онлайн непосредственно в МИС, записываться на телеконсультации, пациентам получать доступ к назначениям врача через личный кабинет.

По словам ее генерального директора Алексея Черноусова, за последние дни кратно возрос спрос на оказание услуг в медицине посредством онлайн сервисов. «Радует оперативная реакция властей в части законодательных инициатив, расширяющих возможности оказания медицинских услуг удаленно. Поэтому в нашем решении мы видим возможность внести посильный вклад в борьбу с пандемией коронавируса», – отметил Черноусов.

Smart Delta Systems не первый год занимается реализацией телемедицинских решений. Один из самых первых успешных проектов в области телемедицины в России был реализован совместно компанией СДС и клиникой «Доктор рядом». СДС с 2006 г. является членом АРМИТ (Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий).