Cистема распознавания лиц «Визирь» включена в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики»

Биометрическая система распознавания лиц «Визирь» группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) включена в базу эффективных кейсов организации «Цифровая экономика». АНО «Цифровая экономика» объявила об этом 24 марта 2020 г.

Кроме продукта группы ЦРТ, в базу включено 30 цифровых решений. База кейсов создавалась АНО «Цифровая экономика» при участии региональных властей и бизнеса, ее цель — развитие цифровой экономики в субъектах России. В базу вошли решения для различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления: транспорта, образования, здравоохранения, общественной безопасности, государственных функций и услуг, ЖКХ, экономики и финансов и др. Решения представлены ведущими российскими технологическими компаниями: «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Ростелеком», «Яндекс», группой компаний ЦРТ и другими.



В составе нового релиза биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ включена в блок «Общественная безопасность».

«Все кейсы, которые вошли в новый релиз, отвечают решению задач развития цифровой экономики в субъектах РФ, обладают явной экономической, социальной и управленческой эффективностью», — сказал Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика».

Биометрическая система «Визирь» позволяет повысить эффективность системы транспортной и общественной безопасности, представляет собой универсальную информационную систему обнаружения и идентификации лиц по видеоизображению в условиях плотного потока людей.

«Система “Визирь“ уже доказала свою эффективность по всей стране: она работает на 24 транспортных объектах, 14 спортивных объектах, в том числе — на “Газпром арене“, домашнем стадионе ФК “Зенит“, “ВТБ арене — центральном стадионе “Динамо“, пять городов используют ее для реализации программы “Безопасный город“. Реагируя на современные вызовы, наши эксперты произвели модернизацию биометрической системы распознавания лиц “Визирь“ для реализации наиболее востребованных, в условиях эпидемиологической обстановки, кейсов, один из них — ретроспективный поиск лиц, по которым есть информация о потенциальном заражении коронавирусом, с целью стабилизации текущей ситуации и управлением пандемией», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.