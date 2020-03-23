Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Как сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 года опубликовано постановление правительства РФ от 20.03.2020 № 311 о внесении изменений в Положение о системе МДЛП.

В новой редакции положения о системе МДЛП появилась возможность предоплаты кодов маркировки для иностранных и отечественных производителей лекарств. Предоплаченные коды могут быть использованы производителями в течение неограниченного времени.

«Функция предоплаты кодов – одна из специфических потребностей больших производителей, особенно иностранных. Когда у производителя сложная технологическая и логистическая цепочка, и стандартные сроки хранения кодов – до 180 дней – не покрывают весь цикл производства и поставки, производителям проще «выкупить» коды маркировки без ограничения по срокам использования. Таким образом предоплата кодов позволит обеспечить непрерывность технологического процесса производства и маркировки лекарств. При этом важно отметить, что функция будет доступна всем производителям», – сказал Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ

Также в новой редакции Положения уточнены некоторые технические термины и определения, включая «код идентификации» лекарственного препарата. Это сделано для гармонизации нормативной базы системы МДЛП с нормативной базой по маркировке других товарных групп и таможенного законодательства ЕАЭС. Теперь определение кода соответствует критериям для включения сведений о маркированных лекарственных препаратах в таможенные декларации.

Другие материалы рубрики

CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа»

Уволен глава Роскомнадзора

ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки

Запертые на карантине австралийцы обрушили сайт госуслуг. Он недоступен целый день

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще

Наука

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника