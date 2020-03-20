Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Mail.ru Group бесплатно переведет вузы и школы на дистанционное обучение

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group совместно с Министерством высшего образования и науки и Министерством просвещения представили комплекс мер, которые помогут школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение.

Для удаленного обучения рекомендуется использовать бесплатные возможности социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники». Также на время текущих особых условий образовательные сервисы GeekBrains, Skillbox и школа программирования «Алгоритмика» предоставят студентам и школьникам бесплатный доступ к онлайн-курсам. Для ответов на вопросы учителей и преподавателей Mail.ru Group запустила горячие линии в соцсетях.

«Вконтакте» и «Одноклассники» охватывают 86% пользователей Рунета, то есть практически у каждого учащегося и преподавателя есть аккаунты в этих социальных сетях. Школы и вузы могут запустить дистанционное обучение через эти соцсети, используя готовый набор инструментов.

Закрытые или публичные сообщества и чаты для класса, группы и предмета. В сообществах можно публиковать записи с важной информацией и участвовать в обсуждениях, но и хранить учебные документы, конспекты, учебники.

Дистанционные видеоуроки. Соцсети поддерживают групповые звонки, в которых может участвовать до 100 человек, а также демонстрацию экрана компьютера и смартфона. Размещение учебных материалов: документов (презентаций, файлов, таблиц), картинок, аудио, видео. Готовые приложения внутри соцсетей (тесты, анкеты и др.). Соцсети также позволяют разрабатывать собственные инструменты на платформах мини-приложений.

В группах «Mail.ru Group для образования» в соцсетях будет ежедневно появляться новая информация о сервисах компании для дистанционного обучения: подробные инструкции, лайфхаки, видеоуроки. С вопросами по переходу в дистанционный режим можно будет обратиться в личные сообщения группы: для оперативных консультаций школ и вузов Mail.ru Group привлекла более 100 сотрудников и амбассадоров компании.

Команда «Вконтакте» подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества агенты Поддержки оперативно ответят на все вопросы.

ОК подготовили подробную инструкцию по использованию сервисов для дистанционного обучения в соцсети. В официальном сообществе «Мы учителя!» будет организован колл-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба поддержки «Одноклассников» откроет дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли получить консультацию по вопросам дистанционного обучения в соцсети.

Бесплатное онлайн-обучение для студентов и школьников вводят три образовательных компании: GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмика». Образовательный портал GeekBrains предоставит вузам бесплатный доступ к собственной системе онлайн-обучения (Learning Management System). Сервис временно откроет доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг.

Онлайн-университет Skillbox бесплатно открывает для самостоятельного изучения курсы по основам веб-верстки, созданию сайтов на Tilda, работе с Photoshop и другие программы по маркетингу, дизайну и программированию. Кроме того, Skillbox организует серию бесплатных вебинаров с преподавателями и с экспертами рынка.

Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» также открывает доступ к своей системе дистанционного обучения. Учебные программы по информатике рассчитаны на учеников младшей и средней школы.

«Экосистема Mail.ru Group охватывает свыше 90% пользователей рунета. Каждый день нашими сервисами пользуются и школьники, и студенты, и учителя, и все те, кто занимается дополнительным образованием. Мы собрали решения, которые помогут российским образовательным учреждениям просто, быстро и бесплатно перенести занятия из классов и аудиторий в интернет. Мы готовы в режиме реального времени поддерживать школы и вузы во время перехода на дистационное обучение», – сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все российские школы и колледжи могли оперативно перейти в дистанционный режим работы, в том числе с помощью общедоступных образовательных онлайн-платформ. Сервисы социальных сетей Mail.ru Group доступны для детей и подростков, пользуются популярностью. Мы приветствуем инициативу компании – расширить перечень доступных бесплатных образовательных платформ и ресурсов, и рекомендуем регионам также использовать их при необходимости. Это хорошая помощь учителям для организации учебного процесса в новом — дистанционном формате», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас в условиях необходимости перехода образовательных организаций на дистанционный формат работы, в первую очередь в части организации образовательного процесса, мы очень рады видеть, что крупнейшие российские IT-компании выступили с инициативой и готовы предоставить бесплатный доступ к своим сервисам и платформам. Среди множества решений, которые сегодня используются нашими вузами для проведения дистанционного обучения, нередко студенты и преподаватели выбирают сервисы Mail.ru Group — социальные сети, электронную почту, облачные сервисы и т.п. Таким образом, вполне логично среди прочего обеспечить возможность участникам образовательного процесса иметь свободный доступ к контенту и дополнительным сервисам в привычной им коммуникационной и технологической среде. От лица Министерства благодарю руководство Mail.ru Group за предоставленные возможности для преподавателей и студентов по всей России», — сказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников.



Другие материалы рубрики

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи

Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто

Министру связи нашли троих новых заместителей

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника