В «Цифровой экономике» назначен ответственный за государственно-частные платформы

Продвижением тематик государственно-частного взаимодействия на основе цифровых платформ займется Алексей Сидорюк – он присоединился к команде организации «Цифровая экономика» в должности директора по развитию. Ранее Алексей возглавлял направление в блоке Цифровой идентичности Ростелекома. Также в зону ответственности Алексея войдут вопросы партнёрств по повестке цифровой экономики с отраслевыми и межотраслевыми ассоциациями и объединениями.

Государственно-частное взаимодействие не ограничивается только форматами государственно-частного партнерства и концессии. Есть другие успешные примеры того, как бизнес и государство эффективно взаимодействуют друг с другом. В качестве одного из таких примеров можно отметить сервис «Яндекс.Транспорт» (решение входит в базу лучших кейсов цифровой трансформации, созданную организацией «Цифровая экономика»). Для правительства региона, где внедряется решение, все затраты сводятся к закупке GPS-датчиков и передаче информации на сервер Яндекса в режиме реального времени. Других затрат на программное обеспечение, серверную инфраструктуру, лицензии и поддержку программно-аппаратного комплекса бюджет региона не несет. В свою очередь «Яндекс» бесплатно предоставляет жителям региона сервис по отслеживанию движения общественного транспорта (приложение «Яндекс.Транспорт») и осуществляет возврат инвестиций за счет привлечения новой аудитории к своим коммерческим сервисам.

Развитие цифровых платформ в формате государственно-частного взаимодействия будет осуществляться в направлениях «от бизнеса к государству» и от «государства к бизнесу».

В рамках первого направления, «от бизнеса к государству», «Цифровая экономика» будет вести реестр цифровых платформ, которые уже реализованы и успешно используются коммерческими организациями. Экспертам организации предстоит оценивать потенциал их развития в рамках государственно-частного взаимодействия, а также совместно с бизнес-сообществом предлагать реализацию государственных инициатив по модели государственно-частного взаимодействия. Это позволит сэкономить государственный бюджет и решить государственные задачи в более короткие сроки. Для бизнес-сообщества такое взаимодействие, естественно, тоже будет выгодным, причем выгода не всегда может быть выражена в виде денег из государственного бюджета. Иногда выгода может быть в предоставлении государственных гарантий, изменении нормативных барьеров или доступа к данным.

Движение «от государства к бизнесу» предполагает оценку государственных инициатив на предмет возможности их реализации в формате государственно-частного взаимодействия. Также организация выступит помощником государства по выбору частного партнера для подобных инициатив.

Генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир отметил: «В 2018 году президент РФ поставил задачу за 6 лет утроить инвестиции в цифровую экономику, при этом объем частных инвестиций должен в три раза превышать государственные затраты. Для выполнения этой задачи необходимо развивать механизмы государственно-частного взаимодействия и государственно-частного партнерства. Схема ЧГВ, реализуемая при внедрении платформенных решений в государственном и социальном секторах, позволит государству сократить расходы. При этом удастся избежать дублирования решений, поскольку у бизнеса уже есть собственные цифровые платформы, которые можно развивать, и масштабировать таким образом отдельные технологии и целые экосистемы».