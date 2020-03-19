«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также о взаимодействии в области развития учебно-исследовательской деятельности был заключен между холдингом и вузом.

Стороны договорились о совместной разработке, апробации и внедрении перспективных образовательных технологий и методик подготовки, в том числе дистанционных и электронных. Так, специалисты входящего в «Росэлектронику» НПП «Исток» им. Шокина уже разработали и внедрили в РТУ МИРЭА виртуальную химическую лабораторию – программный комплекс на основе VR-технологий, предназначенный для наглядной демонстрации химических опытов и реакций.

Партнерство «Росэлектроники» и РТУ МИРЭА направлено на привлечение талантливой молодежи, занятой научно-техническим творчеством, к участию в инициативных разработках. Холдинг и вуз будут содействовать переподготовке и повышению квалификации педагогических и научных работников, обмениваться информацией о передовых проверенных практикой методологических разработках в области образования.

«РТУ МИРЭА является опорным университетом для холдинга в области радиоэлектроники – в вузе действуют базовые кафедры наших предприятий, где готовят специалистов по твердотельной электронике, сверхвысокочастотным приборам, программному обеспечению для систем радиоэлектронной аппаратуры. Заключение договора о сотрудничестве – это новый этап нашего взаимодействия, в рамках которого мы сосредоточимся на профориентации школьников, применяя не только современные методики обучения, но и новейшие технологии», - сказала заместитель генерального директора «Росэлектроники» по организационному развитию Наталья Транковская.

«Мы уверены, что для качественной подготовки кадров в интересах радиоэлектронной отрасли необходимо начинать работать в области профориентации как можно раньше. Во многом поэтому одним из ключевых направлений детского технопарка, открытого в нашем университете, является именно радиоэлектроника. Мы даем возможность школьникам абсолютно бесплатно в стенах вуза познакомиться с отраслью, освоить курсы на современном оборудовании, узнать о перспективах трудоустройства и прийти в отрасль осознанно, с пониманием и желанием остаться работать по специальности. Отдельно хотелось бы отметить, что дистанционные курсы, в создании которых принимают участие специалисты-практики из «Росэлектроники», позволят ребятам даже в непростых эпидемиологических условиях продолжить получение образования, поиск себя в специальности и будущей профессии», - отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.