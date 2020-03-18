Ростех создаст комплекс бортового оборудования для дирижаблей нового поколения

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех займется созданием комплекса бортового оборудования для воздушных судов легче воздуха. Также специалисты намерены разработать схему оснащения дирижаблей нового поколения малыми дронами. Реализация проекта позволит задействовать аппараты в туризме, природоохранном мониторинге и охране объектов.

В планах концерна – разработка унифицированного комплекса бортового оборудования, включающего в себя дистанционную систему управления, автопилот и системы навигации. Кроме того, специалисты разработают проект применения аэростатов в качестве носителей малых беспилотных летательных аппаратов.

Первым этапом создания комплекса бортового оборудования станет тестовое исследование на специально разработанном стенде цифрового моделирования. Он воспроизводит полет в реальном времени в ручном и автоматическом режимах, а также может имитировать отказы бортового оборудования. Это позволит отследить влияние неполадок на поведение дирижабля в воздухе и скорректировать алгоритмы работы оборудования. Цифровое моделирование ускорит процесс создания бортовых систем и сократит количество необходимых испытаний.

«Спрос на подобные аппараты растет во всем мире, в первую очередь, они востребованы в туризме и экомониторинге. Кроме того, они могут эффективно применяться для грузоперевозок. Если же оснастить дирижабли малыми дронами, это позволит применять их для охраны объектов, обеспечения радиосвязи, оперативной организации доступа к сети интернет или сетям специального назначения. Предприятия Ростеха обладают необходимыми компетенциями по разработке бортового оборудования для воздушных судов различных типов и предлагают эффективные решения для создания многофункциональных дирижаблей нового поколения», – отметил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Концерн уже создал бортовой комплекс для дирижабля AU-30, благодаря которому он получил возможность управляемого вертикального взлета, а также способность совершать длительные перелеты по маршруту в любое время суток в беспилотном режиме.

«Дирижабли могут похвастаться впечатляющим временем нахождения в воздухе при минимальных экономических затратах. К примеру, аппараты типа AU-30 обладают автономностью трое суток. Такое преимущество может стать определяющим, например, при длительном природоохранном патрулировании. В частности, речь идет о контроле над лесными пожарами в районах со слабо развитой аэродромной сетью», – сказал генеральный директор «КРЭТ» Николай Колесов.