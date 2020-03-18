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«Автоматика» нарастила выручку на 30% до 49,9 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты ИТ в госсекторе

По итогам 2019 г. выручка концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» составила 49,9 млрд руб., что на 30% превысило показатели предыдущего года. Доля гражданской продукции составила 68%.

В 2019 г. выручка холдинговой компании достигла 49,9 млрд руб., в то время, как в 2018 г. она составила 38,4 млрд руб. Концерн также перевыполнил стратегическую установку госкорпорации «Ростех» в части гражданской продукции: ее доля в общем объеме выручки достигла 68%. Превышение бюджетного ориентира по продукции гражданского назначения составило 11 млрд руб. Этого удалось добиться за счет развития инноваций, внедрения технологий будущего. Концерн принимает участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика», в том числе по таким направлениям, как сети связи 5G, промышленный интернет вещей, квантовые сенсоры, защита от киберугроз, нейронные сети и искусственный интеллект.

В 2019 г. созданы заделы для развертывания с 2020 г. серийного производства комплексов для цифровизации избирательных участков, криптобиокабин для оснащения МФЦ крупных городов, регистраторов выбытия, а также разработаны решения для реализации комплексного проекта «Безопасный город» – интеллектуальные транспортные системы.

«По динамике роста и доле гражданской продукции в выручке концерн занимает лидирующие позиции среди холдинговых компаний госкорпорации "Ростех". Достижения холдинга обеспечены активным продвижением гражданской продукции на высокотехнологичных рынках. Концерн и входящие в него предприятия развивают инновации, успешно внедряют новые технологии. Также на 66% выросла чистая прибыль холдинга», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В состав холдинга входят 20 предприятий и научно-исследовательских институтов, в которых выпускается более 2 тыс. наименований продукции.



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