Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Студенты Воронежского госуниверситета будут проходить практику в «Росэлектронике»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех и Воронежский государственный университет (ВГУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской и образовательной деятельности. Студенты вуза смогут проходить практику на предприятиях холдинга с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Соглашение было подписано в рамках Дня карьеры Росэлектроники в Воронеже, в котором приняли участие более 700 учащихся. Документ подписали заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий.

В рамках Дня карьеры Росэлектроники воронежские предприятия холдинга – концерн «Созвездие», «Электросигнал» и ВЦКБ «Полюс» - представили посетителям мероприятия производимую аппаратуру связи, в том числе DMR радиостанции и комплекс технических средств связи «Аргон-Э». Студенты приняли участие в лекциях и семинарах, получили информацию о вакансиях и стажировках на воронежских предприятиях «Росэлектроники», лично пообщались с руководством и экспертами.

«В рамках Дня карьеры Росэлектроники мы даем студентам возможность не просто познакомиться с нашими предприятиями и узнать о возможностях трудоустройства, мы создаем площадку для открытого диалога между будущими молодыми специалистами и ведущими экспертами радиоэлектронной промышленности. Такие встречи дают студентам уверенность в завтрашнем дне, помогают определиться с будущим местом работы и построить свою карьерную траекторию», - сказала заместитель генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Наталья Транковская.

«Уверен, что подписанное соглашение укрепит прочные связи между Воронежским госуниверситетом и «Росэлектроникой». Наше плотное сотрудничество продолжается уже не первый год – совместно с концерном «Созвездие» в 2018 году мы открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта. Также при поддержке предприятия в ВГУ действует лаборатория при кафедре систем телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы», - отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.



Другие материалы рубрики

«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС

Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список

Экс-министр связи может перейти в «Почту России»

Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN

Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку
Показать еще

Наука

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться

Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника