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«Калугаприбор» представил образцы перспективной продукции главе Калужской области

ИТ в госсекторе Техника

«Калугаприбор», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», совместно с НПО «Сканер» представили универсальный УЗИ-сканер «Рускан 60» и пульт диспетчерской связи для обеспечениятелефонной связи временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше. Он отметил высокий уровень продуктов и решений, производимых калужскими предприятиями.

В ходе заседания объединенной коллегии Минэкономразвития, Минфина и Министерства конкурентной политики Калужской области, прошедшего 26 февраля, состоялась выставка высокотехнологичной продукции, производимой предприятиями Калужской области.

Выставку посетили временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Геннадий Скляр, заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, члены Правительства Калужской области, председатель областного парламента Виктор Бабурин и главы муниципалитетов.

В рамках выставки «Калугаприбор» совместно с технологическим партнером НПО «Сканер» представил универсальный УЗИ-сканер «Рускан 60», обеспечивающий высокое качество ультразвуковых исследований. Он относится к высокому классу, в нем применяются новейшие технологии, такие как 3D/4D-изображение, а также эластография – функция, позволяющая с помощью компрессии и по характеру сокращения тканей определять степень их жесткости, также давать количественную оценку этому показателю. Серийное производство аппарата «Рускан 60» было налажено в 2018 г. на мощностях «Калугаприбора».

По своим техническим и функциональным свойствам сканер не уступает иностранным аналогам, заявляют в «Автоматике».

Также «Калугаприбор» представил универсальный пульт диспетчерской связи, позволяющий обеспечить телефонную связь на рабочих местах операторов, диспетчеров, начальников производственных участков для контроля технологических процессов. Пульт выполнен в антивандальном исполнении и поддерживает широкий спектр дополнительных функций, таких как консультация, попеременный разговор, конференцсвязь (до восьми участников).

«Концерн "Автоматика" заинтересован в расширении сотрудничества с Калужской областью и готов предлагать комплексные высокотехнологичные решения для различных сфер жизни. Решения концерна направлены на повышение качества жизни граждан и позволяют регионам выходить на новый уровень технологического развития. Предприятия концерна "Автоматика", в частности, "Калугаприбор", обеспечивают полную гарантийную и сервисную поддержку своей продукции по всей России», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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